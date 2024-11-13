Финансирование легионеров за счет госбюджета запретят в Казахстане

Министерство туризма и спорта разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также предотвращения избыточного законодательного регулирования», передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ предусматривает значительные изменения в вопросах подготовки спортивного резерва. Согласно законопроекту, спортивный резерв будет готовиться исключительно по видам спорта, относящимся к спорту высших достижений. Подготовка спортсменов будет проводиться строго в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки, установленными уполномоченным органом. Эта мера направлена на повышение потенциала национальных сборных команд Казахстана и создание основ для системного развития спортивной отрасли.

Кроме того, предлагаются новые правила относительно государственного финансирования профессионального спорта. Согласно законопроекту, будет установлен лимит на государственное финансирование профессиональных клубов. Эта мера позволит повысить эффективность бюджетных расходов и обеспечить рациональное использование средств, выделяемых на развитие спорта.

Еще одним важным изменением является предложение запретить финансирование спортсменов, не являющихся гражданами Республики Казахстан, за счет государственного бюджета и средств субъектов квазигосударственного сектора. Эта мера направлена на обеспечение приоритета граждан Казахстана как в спортивной сфере, так и в финансовой поддержке.

«Эти изменения позволят оптимизировать управление спортивной отраслью и эффективно использовать финансовые ресурсы. Мы уделяем особое внимание спорту высших достижений и стремимся к созданию стабильной и справедливой системы финансирования профессионального спорта», — отметил Министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Принятие законопроекта поможет усовершенствовать спортивную систему страны, обеспечит эффективное использование государственных средств и даст импульс к дальнейшему развитию профессионального спорта в Казахстане.