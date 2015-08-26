Финансовый центр мфца: в соответствии с лучшими мировыми практиками Свежий выпуск 591 Ада ДЕМИНА

О необходимости создания МФЦА с особым статусом на базе высокотехнологичной инфраструктуры ЭКСПО-2017 заявил Президент Н. Назарбаев во время своей инаугурационной речи 29 апреля 2015 года. В этих целях предполагается создать Международный финансовый центр «Астана» на территории международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в пределах территории города Астаны. Высшим органом управления Центра предлагается назначить Совет по развитию МФЦА при Президенте РК. Данный орган будет утверждать основные направления развития центра на долгосрочную перспективу, координировать деятельность всех органов власти, уполномоченных содействовать его развитию, а также будет вести конт­роль за ходом реализации мероприятий.

Процесс создания МФЦА (AIFC – в английской аббревиатуре) уже запущен. Постановлением Правительства № 393 от 31 мая 2015 года утвержден План со­вместных действий Правительства Рес­публики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан по созданию и развитию МФЦА на долгосрочную перспективу.

Данный План действий определяет стратегические направления развития Центра на период 2016–2025 гг., формулирует ключевые рекомендации по эффективному развитию каждого направления, а также представляет подробные мероприятия по его реализации совместно со всеми заинтересованными сторонами.

В качестве образца при создании Международного финансового центра «Астана» выбрана структура Международного финансового центра Дубаи (DIFC). Наряду с их опытом, который сконцентрировал в себе лучшие практики англо-саксонской модели Великобритании, Сингапура и США, был изучен международный опыт и других ведущих финансовых центров мира. При этом DIFC становится основным партнером МФЦА, будет оказывать поддержку при его создании и последующей деятельности. На начальном этапе Международный финансовый центр «Астана» будет развиваться в рамках нескольких ключевых стратегических направлений. Первое из них предусматривает развитие местных рынков капитала (capital markets). Их активизации будут способствовать, во-первых, выпуск и размещение государственных казначейских облигаций; во-вторых, выход на IPO на местных рынках наиболее привлекательных в инвестиционном плане компаний квазигосударственного сектора. Речь о размере не менее 25% к размещенным акциям. И, в-третьих, по возможности, – внедрение механизма активизации роли ЕНПФ как активного игрока на вторичном рынке капитала. Вторым направлением является развитие рынка и экспертизы по управлению активами (asset management) за счет использования средств национальных фондов для локализации ведущих международных управляющих компаний на территории МФЦА.

Третьим стратегическим направлением развития МФЦА представляется управление благосостоянием частных лиц (private banking), – отметили в Национальном банке. Оно развивается совместно с направлением по управлению активами, как в части обслуживания местных состоятельных физических лиц, так и в сфере управления репатриированными и привлеченными средствами из стран Центральной Азии. И четвертое, не менее важное направление, – создание рынка исламского финансирования (Islamic finance) и создание условий для выпуска суверенных исламских ценных бумаг. Это направление обеспечит стимулирование притока исламского капитала в страну и развитие альтернативного банковского сектора в дополнение к традиционному. Развитие класса альтернативных инвестиций (private equity funds – фонды прямых инвестиций, hedgefunds – хэдж фонды и venture capital – венчурный капитал) позволит «влить» ликвидность и экспертизу в проекты государственной программы ФИИР.

Также в Национальном банке подчеркивают еще один важный аспект, без реализации которого невозможен полноценный международный финансовый центр. Речь идет о внедрении признанного во всем мире стандарта права, в частности, распространения английского прецедент­ного права на территории МФЦА. Его применение при рассмотрении споров позволит значительно повысить доверие иностранных инвесторов к Казахстану. Кстати, DIFC представляет успешный пример применения английского права, и его опыт может быть использован при создании МФЦА.

Для развития этого направления Планом действий предусматривается установить регулирование отношений между участниками МФЦА на основе стандартов ведущих мировых центров, принципов и норм английского права с использованием английского языка в делопроизводстве, в том числе и в судопроизводстве. В Центре планируется создание финансового суда с привлечением иностранных судей, а также Международного арбитражного центра МФЦА. В этом вопросе МФЦА будет опираться на успешный опыт судов DIFC. Как известно, этот центр работает в рамках независимой юрисдикции, основанной на принципах английского прецедентного права, со своими собственными нормами гражданского и коммерческого права, отличающимися от законов, принятых в ОАЭ.

В рамках Международного финансового центра «Астана» предполагается ввести ряд налоговых льгот для участников, для сотрудников участников МФЦА, а также льгот по привлечению участниками Центра иностранной рабочей силы без получения квоты и разрешения. Будет вводиться упрощенный режим регистрации по принципу «одного окна» при выдаче виз, разрешений на работу и других запросов на территории центра.

План действий исключает регуляторный и налоговый арбитраж в МФЦА, так как будут создаваться новые направления финансовой индустрии, до сих пор неразвитые в Казахстане и дополняющие финансовый сектор Казахстана, всего региона. Это так называемый класс альтернативных финансовых услуг, в числе которых: налоговые и юридические консультанты, управляющие активами международного класса, управляющие благосостоянием частых лиц.

Участниками МФЦА могут стать как казахстанские, так и зарубежные игроки, инвестиционный и исламский банкинг, кроме розничных банков. В центре планируется создать все условия для работы управляющим альтернативными инвестициями, а также иностранным юридическим, аудиторским и консалтинговым компаниям, предоставляющим полный спектр услуг по сопровождению проектов.

План действий предусматривает также ряд логистических мер. В частности, по развитию авиасообщения с казахстанской столицей, поэтапную либерализацию условий воздушных перевозок в аэропорт Астаны для иностранных перевозчиков по принципу «открытого неба». Также будет введен безвизовый режим сроком до 30 дней для граждан стран-членов ОЭСР, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии и Республики Сингапур. Для сотрудников, участников центра и членов их семей будет установлен специальный визовый режим сроком до 5 лет.

Ну и о рабочих и контрольных органах МФЦА. Для обеспечения деятельности и управления центром планируется создать Администрацию МФЦА, по аналогии с DIFC Authority, а также уполномоченный орган по регулированию деятельности участников МФЦА по аналогии с Dubai Financial Services Authority.



