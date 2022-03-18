В городе Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, передает Каzpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Территориальный департамент АФМ по Алматы пресек деятельность финансовой пирамиды EDEN LIFE, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.

«Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести денежные средства в инвестиционные проекты, гарантировав получение выгодного вознаграждения, формировавшегося за счет привлечения денежных средств других вкладчиков», – пояснили в ведомстве.

Ведется досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору.

В этой связи агентство призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

«Если Вы или Ваши близкие столкнулись с деятельностью EDEN LIFE, просим обратиться в ДЭР Алматы (проспект Жибек жолы, 127), контакты: 8-747-592-43-24, 8-701-858-67-67, 8-747-582-00-82», – призвали в АФМ.