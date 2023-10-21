Флаг Казахстана поднят на Азиатских Параиграх

Торжественная церемония состоялась сегодня в Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта республики

Фото: Минтуризма и спорта РК

Торжественная церемония символизирует официальное прибытие казахстанской спортивной команды на Игры.

«Сборная Казахстана благополучно добралась до Азиатских Параигр. Наши спортсмены успешно прошли квалификацию и подтвердили свой спортивный класс. Теперь перед нами стоит интенсивная борьба за заветные медали, и у нас есть достойные соперники. Мы надеемся, что в этом году мы принесем еще больше медалей», – поделился генеральный секретарь Национального Паралимпийского комитета РК Ерлан Сулейменов.

На этих Азиатских играх честь Казахстана защищает 131 спортсмен по 14 видам спорта, что является рекордом для республики. В предыдущих играх участвовали 94 спортсмена в 9 видах спорта.

Давид Дегтярев, чемпион Паралимпийских игр Токио-2020, чемпион мира и Азии по пара пауэрлифтингу, выразил свои эмоции в этот торжественный момент.

«Сегодня при поднятии флага Казахстана мы подтверждаем наше участие в Азиатских играх. Это огромное удовольствие наблюдать, как наш флаг развевается в другой стране. Мы готовы приложить все усилия, чтобы он всегда был виден с высоты», – подчеркнул Давид Дегтярев.

На IV Азиатских Параиграх соберутся более 4 тыс. спортсменов из 43 стран, соревнующихся в 22 видах спорта.

Континентальные соревнования пройдут с 22 по 28 октября.