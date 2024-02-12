Фокус – на чувства

За более чем 60 лет существования участниками фотоклуба «Медео» запечатлено самое сокровенное: то, что скрыто от глаз спешащего, что не откроется раздраженному и недовольному – они пройдут мимо, не задерживая взгляд. Лишь тот, у кого открыты не только глаза, но и сердце, способен выудить из бесконечной череды обыденности красоту и сохранить этот миг, чтобы поделиться им с нами – спешащими и недовольными, но так жаждущими красоты и гармонии.

Удивленное «Ах!» на юбилейном, двадцатом «Золотом объективе Алматы» слышалось повсюду. Моменты жизни пролетали перед глазами, заполняя все вокруг волшебными мгновениями. Вот сквозь пестроту осенних деревьев виднеется кусочек озера в парке культуры и отдыха, а с другого снимка «прилетает» бешеная энергетика спортсменки, совершающей победный прыжок через барьер. Кстати, за эту работу наш фотокорреспондент Юрий Беккер получил диплом конкурса.

Перед каждой работой невольно замираешь и погружаешься в ее микромир. Один из кадров как нельзя лучше демонстрирует современный город, его кипучую энергию и колорит. Среди высоченных ультрасовременных офисов из стекла и бетона, заслонивших собой небо, словно в параллельной вселенной, на переднем плане идет беззаботная расслабляющая дворовая игра в волейбол. И вот уже кажется, что всматриваешься в этот снимок не только ты, но и с высоченных новостроек следит «офисный воротничок» за игрой – болеет, переживает, а потом, вздыхая, возвращается к компьютеру и зарывается с головой в рафинированный мир. Казалось бы, одна фотография. А вот и нет – целая история, а иногда и судьба – в одном кадре.

Чудо нашего века фотография в день открытия выставки «Золотой объектив Алматы» отмечала свой «день рождения». Совсем юная – всего 185 лет, но за это время она перевернула мир, остановила время и захватила умы и сердца миллионов. Поймать момент, уловить настроение, почувствовать энергетику и понять характер – хотя бы успеть увидеть все это глазами, не говоря уже о том, чтобы успеть снять. В этом и есть мастерство фотографа, перед которым замираешь от восторга и в трепетном благоговении снимаешь шляпу.

К участию в конкурсе приглашались алматинцы, неравнодушные к искусству светописи, кто осознал свой творческий потенциал и был готов помериться силами с коллегами. В «Объективе» могли участвовать и земляки, уехавшие в другие города и страны. Конкурс проводился в цифровом формате по двум разделам: свободная тематика, виды Алматы.

– Первый конкурс состоялся в 2000 году, в самом начале третье­го тысячелетия, – рассказывает бессменный руководитель фотоклуба Валерий Коренчук. – Каждый год активность на «Объективе» примерно одинаковая. Появляются три-четыре новые фамилии, основу же составляют постоянные участники. Некоторые из них ухитрились поучаствовать почти во всех выставках. Это Александр Жданко, Алим Хайдаров, Виталий Исиков. Многие после дипломов на нашем конкурсе отправляют свои работы на международные выставки и получают признание и награды уже там. Вот на днях ждем четыре золотые медали наших дипломантов с международных конкурсов.

Организаторам конкурса нет абсолютно никакой разницы, кто присылает работы, – будь ты именитый фотокорреспондент или же никому не известный участник, снявший свой шедевр на камеру смартфона.

– Что интересно, в художественной фотографии чаще всего призы достаются любителям, – продолжает Валерий Дмитрие­вич. – Любители хорошо передают чувства, а не событийку. У фотожурналистов документальность больше присутствует, сиюминутность, а у фотохудожников – образность, то есть то, что значит это явление для людей. Если удается совместить эти два понятия, фоторабота становится легендой, историей фотоискусства. Всю славу на художественном уровне в Казахстане заслужили любители. Но когда однажды я написал об этом, на меня немного ополчились друзья-коллеги. Я предложил им отправить на выставки свои работы, получить там дипломы, завернуть в них кирпич и треснуть мне по голове. Вот, как видите, все еще хожу с целой головой...