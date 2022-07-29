Фокус на качество и доступность

Шаги по дальнейшему совершенствованию системы оказания государственных услуг обсудили в Агентстве по делам госслужбы.

Под председательством руководителя Агентства по делам государственной службы (АДГС) Дархана Жазыкбаева прошло заседание Консультативно-экс­пертной группы по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и дебюрократизации его деятельности.

В работе заседания приняли участие члены консультативно-экспертной группы, посредством видеоконференцсвязи присоединились также представители центральных государственных и местных исполнительных органов, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Участники встречи рассмотрели нововведения в сфере оказания государственных услуг, а также вопросы дальнейшего совершенст­вования законодательства в данной области.

Председатель АДГС Дархан Жазыкбаев обратил внимание ответственных государственных органов на необходимость активизации работы по цифровизации госуслуг.

– Из года в год сфера оказания государственных услуг, их качество и доступность становятся инструментом, формирующим доверие граждан к государственному аппарату, – подчеркнул он. – На сегодня доля электронных услуг без участия людей составляет всего 4%. Остальные ограничиваются лишь возможностью электронной подачи заявки и получения результата услуг. Весь процесс услуги осуществляется по-прежнему служащими. За первое полугодие текущего года оказано более 74,3 миллиона гос­услуг, из них более 73,3 миллиона (98,6%) – в электронной форме. Не сокращается и количество жалоб со стороны услугополучателей. Только на данный момент на рассмотрении находятся 100 обращений. Это свидетельствует о том, что на сегодня процесс цифровизации госуслуг не отвечает ожиданиям.

Вместе с тем последними поправками в Закон «О государственных услугах» введено новое понятие «общественно значимая услуга», и агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать и выносить рекомендации по улучшению качества предоставления таких услуг. Также, согласно поправкам, на АДГС возложена задача по проведению анализа и мониторинга и выработке предложений, направленных на предупреждение нарушений при оказании госуслуг и обеспечение прав и законных интересов услугополучателей.

– В ближайшее время агентством будут составлены перечень общественно значимых услуг и стандарты, необходимые для их оценки, – отметил председатель АДГС.

Отмечена в ходе заседания незначительная доля проактивных, композитных, а также услуг, оказываемых в кратчайшие сроки и одним лишь документом.

Также важный вопрос – адекватное техническое обеспечение центральных и местных госорганов, поскольку это напрямую влияет на качество работы. По данным госорганов, 39,8% компьютеров, задействованных в оказании госуслуг, не соответст­вуют требованиям. Порядка 12,9% компьютеров изношены и подлежат списанию.

По информации АДГС, на заседании агентством инициирован ряд предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере оказания гос­услуг. Они, в частности, нацелены на увеличение числа госуслуг, оказываемых в цифровом формате без человеческого участия; на унификацию процедур оказания госуслуг, устранение коллизий, правовых пробелов, завышенных требований.

– Роль госаппарата перед общест­вом претерпевает кардинальные изменения. Пришло время гос­аппарату выйти на сервисный, клиенто­ориентированный путь. Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание. Действующее законодательство требует новых правовых институтов, – резюмировал Дархан Жазыкбаев.