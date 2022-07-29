Свежий выпуск
Фокус на качество и доступность
Александр Бри

Шаги по дальнейшему совершенствованию системы оказания государственных услуг обсудили в Агентстве по делам госслужбы.

Под председательством руководителя Агентства по делам государственной службы (АДГС) Дархана Жазыкбаева прошло заседание Консультативно-экс­пертной группы по вопросам формирования сервисного государственного аппарата и дебюрократизации его деятельности.

В работе заседания приняли участие члены консультативно-экспертной группы, посредством видеоконференцсвязи присоединились также представители центральных государственных и местных исполнительных органов, НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Участники встречи рассмотрели нововведения в сфере оказания государственных услуг, а также вопросы дальнейшего совершенст­вования законодательства в данной области.

Председатель АДГС Дархан Жазыкбаев обратил внимание ответственных государственных органов на необходимость активизации работы по цифровизации госуслуг.

– Из года в год сфера оказания государственных услуг, их качество и доступность становятся инструментом, формирующим доверие граждан к государственному аппарату, – подчеркнул он. – На сегодня доля электронных услуг без участия людей составляет всего 4%. Остальные ограничиваются лишь возможностью электронной подачи заявки и получения результата услуг. Весь процесс услуги осуществляется по-прежнему служащими. За первое полугодие текущего года оказано более 74,3 миллиона гос­услуг, из них более 73,3 миллиона (98,6%) – в электронной форме. Не сокращается и количество жалоб со стороны услугополучателей. Только на данный момент на рассмотрении находятся 100 обращений. Это свидетельствует о том, что на сегодня процесс цифровизации госуслуг не отвечает ожиданиям.

Вместе с тем последними поправками в Закон «О государственных услугах» введено новое понятие «общественно значимая услуга», и агентство в рамках общественного мониторинга будет оценивать и выносить рекомендации по улучшению качества предоставления таких услуг. Также, согласно поправкам, на АДГС возложена задача по проведению анализа и мониторинга и выработке предложений, направленных на предупреждение нарушений при оказании госуслуг и обеспечение прав и законных интересов услугополучателей.

– В ближайшее время агентством будут составлены перечень общественно значимых услуг и стандарты, необходимые для их оценки, – отметил председатель АДГС.

Отмечена в ходе заседания незначительная доля проактивных, композитных, а также услуг, оказываемых в кратчайшие сроки и одним лишь документом.

Также важный вопрос – адекватное техническое обеспечение центральных и местных госорганов, поскольку это напрямую влияет на качество работы. По данным госорганов, 39,8% компьютеров, задействованных в оказании госуслуг, не соответст­вуют требованиям. Порядка 12,9% компьютеров изношены и подлежат списанию.

По информации АДГС, на заседании агентством инициирован ряд предложений по дальнейшему совершенствованию законодательства в сфере оказания гос­услуг. Они, в частности, нацелены на увеличение числа госуслуг, оказываемых в цифровом формате без человеческого участия; на унификацию процедур оказания госуслуг, устранение коллизий, правовых пробелов, завышенных требований.

– Роль госаппарата перед общест­вом претерпевает кардинальные изменения. Пришло время гос­аппарату выйти на сервисный, клиенто­ориентированный путь. Глава государства уделяет этому вопросу особое внимание. Действующее законодательство требует новых правовых институтов, – резюмировал Дархан Жазыкбаев.

Популярное

Все
Его пламенная страсть
#Реалити⁄⁄трансформация_VS_юзеряне
Мы просто работаем
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Успешный год
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
Дюжина уроков
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
В Казахстане отмечается оживление как внутреннего, так и въездного туризма
Свалка раздора
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Фокус на качество и доступность
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Как будет развиваться концепция "слышащего государства" в Казахстане – интервью
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Эксперимент с телефонным отслеживанием правонарушителей в Актобе дает первые плоды
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июля
Гульсара Арыстанкулова назначена послом Казахстана во Франции
Токаев и Зеленский поговорили по телефону
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Катавшихся голыми на самокатах парня и девушку арестовали на 10 суток в Алматы
Медицина постковидного периода
Какие вакцины против коронавируса доступны в Казахстане
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Свежий выпуск
Блэкаут на НПЗ
Свежий выпуск
Сохранить и преобразить
Свежий выпуск
Каждая семья на счету
Свежий выпуск
Активизировать сотрудничество

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]