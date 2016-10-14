Фонд поддержки национального кино создадут в Казахстане

Культура
Ксения Воронина
Создание в Казахстане фонда поддержки национального кино предложено концепцией законопроекта "О кинематографии". Об этом сообщил ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, передает Kazpravda.kz.

"Жизнь показывает, что существующие правовые механизмы, определенные термины или законодательные акты  создавались на начальной стадии развития национальной кинематографии и не учитывали ее регулирование в условиях быстрого количественного и качественного роста. Также сдерживающим фактором успешного развития кинематографии является недостаточность существующих механизмов правового регулирования деятельности в данной сфере, что не позволяет реализовать государственную политику по формированию чувства патриотизма и здорового культурного потенциала страны", – сказал Уалиев на заседании Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности в Минюсте. 

Принятие данного законопроекта, добавил он, необходимо для создания качественного и конкурентоспособного национального кинематографа, доступности кинопоказа для населения, прозрачности и инвестиционной привлекательности национальной киноиндустрии, роста авторитета и признания казахстанского кино за рубежом.

Уалив пояснил, что вновь созданный орган не будет вовлечен в кинопроизводство. На сегодня "Казахфильм" занимается отбором сценариев, является заказчиком, кинофабрикой и фильмохранилищем.

"У нас все фильмы советского времени, которые накопились – более 1,5 тысяч фильмов – лежат мертвым грузом у них в помещении, еще не оцифрованные, хотим показать по телевидению или в кинопрокате, но не можем, потому что форматы другие", – сказал ответсекретарь.

Он отметил, что фонд повысит эффективность использования средств государственной поддержки, привлечения дополнительных внебюджетных средств кинематографии, а также аккумулирует средства сбора в кинематографии, а также получение дополнительных доходов в результате установления фондом своей уставной деятельности. Фонд будет представлять собой некоммерческое акционерное общество при Общественном совете.

Также на территории "Казахфильма" предлагается создать специальную экономическую зону с облегченным налоговым режимом. Это, по мнению разработчиков концепции, позволит привлечь инвестиции в кинопроизводство. 

