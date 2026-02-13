В истории государств есть момен­ты, когда Конституция перестает быть юридическим документом и становится зеркалом. В такие периоды общест­во смотрит не столько в текст, сколько в собственное отражение. Оно пытается понять, каким оно стало и каким может быть дальше. Мне кажется, именно в таком состоянии сегодня находится Казахстан.

Нынешняя конституционная реформа интересна не столько перечнем изменений, сколько способом их обсуждения. Я все чаще ловлю себя на мысли, что именно этот путь и определяет ценность будущего итога. Постоянное возвращение к вопросам, регулярность обсуждений, внимание к самым разным предложениям формируют редкое для нашего политического опыта ощущение – ощущение незавершенности как ценности. Не потому, что решения откладываются, а потому, что итог стремятся сделать выверенным и внутренне устойчивым. Это ощущение во многом складывается из самого формата работы совета, где на протяжении всех заседаний к ключевым темам возвращаются неоднократно, проверяя их на внутреннюю логику и общественный запрос.

В этом процессе Конституция постепенно перестает восприниматься как нечто внешнее по отношению к обществу. Она становится пространством разговора. И это, пожалуй, самое важное изменение. Потому что доверие не возникает из идеальных формулировок. Оно возникает тогда, когда видно, что решения не торопятся закрыть, а пытаются выстроить. Именно эту мысль неоднократно можно было услышать в выступлениях членов совета, которые подчеркивали, что ценность реформы заключается не только в результате, но и в открытости самого процесса.

Размышляя об этом, невозможно не вспомнить, что для казахстанского общества сама идея коллективного обсуждения никогда не была чем-то чужим. Исторически важные решения принимались не в тишине кабинетов, а публично. Курултаи, советы биев, народные сходы были не просто собраниями. Это были пространства, где слово имело вес, а молчание означало несогласие. Легитимность рождалась не из силы, а из признания.

Сегодняшний конституционный процесс при всей его современной форме удивительным образом возвращает эту логику. Не буквально, не романтизируя прошлое, а воспроизводя ее суть. Решение считается прочным тогда, когда оно прошло через обсуждение, сомнение и уточнение. В этом я вижу важное историческое совпадение формы и содержания.

Не случайно в ходе заседаний совета неоднократно звучала мысль о необходимости слышать даже те предложения, которые вызывают разногласия, поскольку именно через дебаты – как структурированный и аргументированный обмен позициями – формируется устойчивая формула согласия. Такой формат позволяет не просто столкнуть мнения, а выверить их в логике ответственности и общего результата.

Философское измерение реформы становится особенно ощутимым, если смотреть на нее не как на набор институтов, а как на попытку зафиксировать внутренний баланс. В казахской мысли этот баланс всегда понимался как соединение разума, воли и нравственного чувства. Без одного из этих элементов система либо теряет направление, либо становится жесткой и безжизненной.

Проект новой Конституции, по моему ощущению, как раз ищет ту соразмерность, о которой писал Абай, говоря о необходимости соединения разума, воли и нравственного начала. В этом поиске разум проявляется в стремлении выстроить устойчивую архитектуру власти, воля – в готовности брать ответственность за сложные и не всегда популярные решения, а нравственное измерение – в постоянном возвращении к теме прав человека, достоинства личности и социальной справедливости. Эта связка хорошо знакома нашему культурному опыту и воспринимается не как абстрактная философия, а как практическое условие зрелости общества.

Именно поэтому в происходящих изменениях ощущается не стремление к пафосу, а стремление к устойчивости. Подобный акцент на нравственном измерении особенно отчетливо звучал в выступлениях Закиевой, где права человека рассматривались не как вторичный социальный вопрос, а как фундамент конституционного устройства.

Эта устойчивость напрямую связана с тем, как переосмысливается роль Парламента. Все чаще он воспринимается не просто как орган голосования, а как цент­ральное пространство политического смысла. И здесь однопалатная модель выглядит не как техническое упрощение, а как философский выбор. Когда обсуждение сосредоточено в одном пространстве, исчезает возможность размыть ответственность. Слово становится заметным, решение – персонализированным, а политический процесс – более честным.

Я думаю, что в такой конструкции Парламент вынужден быть живым. Он не может существовать формально. Он либо наполняется содержанием, либо теряет доверие. И это, возможно, самый жесткий, но самый честный вызов.

Логичным продолжением этого становится усиление роли политических партий. В условиях, когда Парламент превращается в пространство смысла, партии перестают быть инструментами кампаний. Они начинают играть роль коллективного разума. Через них общественные запросы оформляются в программы, а разрозненные ожидания – в политические позиции. Это медленный процесс, но именно он снижает зависимость системы от отдельных фигур и делает ее более зрелой. В ряде выступлений эта мысль звучала особенно отчетливо, партии должны нести не только политическое присутствие, но и ответственность за качество общественного диалога.

Отдельно хочется отметить внимание к институтам общест­венного согласия. Обсуждение формирования Народного совета в рамках реформы закономерно выводит к роли Ассамблеи народа Казахстана как уже действующего и исторически сложившегося механизма диалога. АНК в этом контексте выступает не как избыточный элемент системы, а как институциональный опыт, позволяющий выстраивать коммуникацию в многонациональном обществе на основе участия, а не конфронтации. Именно поэтому разговор о новых формах общественного согласия все чаще строится с опорой на уже сущест­вующие практики.

Тот же подход прослеживается и в обсуждении прав человека, особенно в вопросах защиты уязвимых групп. Здесь чувствуется стремление перевести гуманистические принципы из сферы деклараций в сферу институциональной ответственности. Это, на мой взгляд, один из самых сложных, но и самых показательных аспектов реформы.

В конечном итоге все происходящее складывается в ощущение перехода. Не резкого, не революционного, а внутреннего. Перехода от государства, которое управляет, к государству, которое договаривается. От текста, который фиксирует власть, к тексту, который фиксирует доверие.

Прогноз в таких условиях всегда рискован. Но если попытаться заглянуть вперед, можно предположить, что значение конституционной реформы будет измеряться не скоростью ее принятия, а тем, какие привычки она сформирует. Если привычка к диалогу, ответственности и соразмерности укоренится, Казахстан получит систему, способную развиваться без резких сломов. В этом смысле будущее Конституции зависит не только от норм, но и от того, насколько общество готово жить в логике совместного размышления.