Мероприятие организовал департамент полиции, участие в нем приняли более 1000 человек.

Фото: МВД

В Шымкенте состоялся крупный форум, посвященный защите прав и безопасности девушек и женщин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

"В ходе обсуждения были рассмотрены негативные последствия сталкинга, его психологический вред и предусмотренная законом ответственность. Отмечено, что подобные действия являются прямым посягательством на личную неприкосновенность и безопасность человека. Особое внимание уделили проблеме похищения девушек с целью принуждения к браку, подчеркнув, что такие действия не имеют ничего общего с традициями и квалифицируются как преступление", - говорится в сообщении.

Спикеры подчеркнули недопустимость сталкинга и принудительного брака, напомнив о строгой ответственности, предусмотренной законодательством.

Цель форума — укрепление культуры уважения к правам женщин и девушек, повышение правовой грамотности населения и профилактика правонарушений.

Напомним, что в Шымкенте была убита Нурай Серикбай, которую преследовал убивший ее мужчина.

Глава государства поручил правоохранительным органам тщательно расследовать это дело.

В прошлом году Казахстан ввел уголовную ответственность за «сталкинг» – навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред.

Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.