Фото усыпленного снежного барса возмутило Казнет – комментарий полиции

Общество
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В Департаменте полиции Жетысуской области прокомментировали фотографию с усыпленным снежным барсом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ведомства.

Фото: instagram.com/taldykorganec.7282/

«В соцсетях распространяется фото и видео со снежным барсом, который находится в состоянии сна.

Установлено, что фото и видео с хищником было снято в 2022 году на территории Алматинской области близ Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель». Животное не пострадало и его специально усыпили, чтобы вернуть в нацпарк», – успокоили казахстанцев в полиции.

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