Француженка отказалась от секса с мужем и добилась признания, что не виновата в разводе

В мире
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Это решение положило конец юридическому спору, который длился более 10 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу ВВС

Фото: Reuters

Француженка, более 10 лет оспаривавшая в судах причины ее развода с мужем, наконец выиграла дело в ЕСПЧ. Суд в Страсбурге постановил, что ее нельзя считать виновной в распаде брака из-за того, что она отказалась от секса с мужем. Именно такое основание указал в своем вердикте французский суд при бракоразводном процессе.

Судьи Европейского суда по правам человека единогласно признали, что французское правосудие нарушило права истицы на уважение к частной и семейной жизни в соответствии с европейским законодательством в области прав человека.

Это решение положило конец юридическому спору, который длился более 10 лет в судах Франции.

Истица, известная как Х.В. (сейчас ей 69 лет), заявила, что ее победа – это шаг вперед к пересмотру юридических аспектов сексуальных отношений в браке.

По словам адвоката Лилии Миссен, решение ЕСПЧ поспособствует разрушению устаревшей концепции «супружеского долга». Она призвала французские суды соответствовать современным взглядам на согласие и равенство.

Х.В., проживающая в Ле Шене недалеко от Парижа, вышла замуж за своего мужа Ж.С. в 1984 году. У пары родились четверо детей, в том числе дочь с инвалидностью, нуждавшаяся в постоянном уходе. Забота о детях лежала полностью на Х.В.

Их супружеские отношения ухудшились после рождения первого ребенка, к 1992 году у Х.В. начались проблемы со здоровьем. В 2002 году муж начал поднимать на нее руку и оскорблять словесно. Еще через два года она перестала заниматься с ним сексом, и в 2012-м Ж.С. подал на развод.

Женщина не возражала, так как тоже хотела развестись, но она не была согласна с тем, что основанием для их развода суд первой инстанции признал ее отказ исполнять супружеский долг.

#Франция #скандал #секс #развод

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