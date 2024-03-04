Фриги в Астане

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с Послом Франции в стенах Штаба по подготовке к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Париже. Представители двух стран обсудили предстоящие игры, после чего Дидье Канесс вручил Фриги – официальный талисман летних Игр и поделился планами о создании мурала в Астане, посвященного предстоящим стартам четырехлетия в столице Франции.

В преддверии Олимпийских игр в целях популяризации принципов олимпизма с 2022 года французской стороной проводится спортивное мероприятие «Эстафета вокруг света». Наше министерство ежегодно поддерживает данную инициативу и в текущем году также готово содействовать проведению эстафеты в марте. Глава ведомства предложил в рамках данного мероприятия организовать розыгрыш билета на Олимпиаду в Париже.

Наряду с этим спортсмены двух стран принимают участие в соревнованиях различного уровня и проводят совместные учебно-тренировочные сборы. 2–6 февраля 2024 года в Париже сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль на Grand Slam по дзюдо. Трехкратный олимпийский чемпион, двенадцатикратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы французский дзюдоист Тедди Ринер принял участие в совместных учебно-тренировочных сборах команды Казахстана. Ермек Маржикпаев высказал заинтересованность в проведении совместных учебно-тренировочных сборов на Республиканской базе олимпийской подготовки в Алматинской области. Также он пригласил французскую делегацию и спортсменов принять участие в 5-х Всемирных играх кочевников.

– Франция – одна из самых притягательных стран для туристов всего мира. Многочис­ленные музеи, средневековые замки, удивительное разно­образие природного ландшафта не оставят равнодушными никого. В свою очередь наша страна занимает выгодное географическое положение. Особо охраняемые природные зоны занимают более десяти процентов территории респуб­лики. С уверенностью могу сказать, что у Казахстана есть что показать современному туристу. И мы с удовольствием готовы принять гостей из Франции, – сказал он.

Также наш министр предложил для дальнейшего увеличения турпотока между Казахстаном и Францией рассмотреть возможность запуска прямых рейсов и упрощения процедуры выдачи туристических виз граж­данам Казахстана.