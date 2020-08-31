Фундамент государственности

За 25 лет своего существования Основной закон РК позволил нашей стране существенно продвинуться вперед, гарантировав стабильность и безопасность всех граждан, избежать социальных потрясений и крупных межнациональных конфликтов, имевших место быть в некоторых странах постсоветского пространства. О том, какова роль Конституции в жизни общества и государства, нам рассказывает ученый-конституционалист, доктор юридических наук, профессор Эркин Дуйсенов.



– Следует помнить, что Конституция – это не просто закон, а Основной закон, где утверждаются основополагающие принципы деятельности государства. К ним относятся общественное согласие и политическая стабильность, экономическое развитие на благо всего народа, казах­станский патриотизм, решение самых важных вопросов государственной жизни демократическими методами, включая голосование на республиканском референдуме или в Парламенте. Таким образом, Конституция, являясь самым важным правовым документом, рассчитанным на долгосрочную перспективу, содержит в себе основополагаю­щие идеи, принципы и нормы. У нее нет конкретного автора, им является народ Казахстана. Поэтому для Основного закона существует особый порядок принятия – путем волеизъявления всех граждан страны. Здесь надо отметить огромную роль Первого Президента – Елбасы ­Нурсултана Назарбаева, который, стратегически грамотно определив приоритеты развития нашей страны, привлек для разработки проекта Конституции ведущих ученых-конституционалистов и сам руководил рабочей группой по подготовке проекта Основного закона.



– Какова роль Конституции в жизни нашего государства, общества и граждан?



– Нормы Основного закона, его идеи и принципы служат основой для развития текущего законодательства, а законы общеизвестно являются одними из ведущих регуляторов общественных отношений в политической, социальной и экономической сферах нашей жизнедеятельности. Говоря проще, на основе и во исполнение Конституции принимаются законы, по которым живут страна и каждый гражданин.



– Нашу Конституцию называют одной из лучших в мире. Из чего складывается это мнение?



– С точки зрения теории конституционного права и с учетом мирового опыта наша Конституция действительно может служить примером для подражания во многих, особенно постсоветских, странах. Например, в конституциях некоторых из них записано, что они являются демократическими, правовыми, светскими и социальными государствами. В нашем Основном законе это звучит по-другому: Республика Казахстан утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством. Разъясняю: «является» – означает, что в других странах уже построено правовое и демократическое государство, а «утверждает» – мы стоим на пути построения демократического и правового государства. Дело в том, что подлинно правовое государство не удалось построить еще ни в одной стране мира. Это идиллия, к которой стремится все цивилизованное человечество. Если взять наиболее развитые страны, то можно отметить наличие там различных нарушений законности.



– Насколько защищены Конституцией суверенитет и территориальная целостность Казахстана?



– Это очень актуальный вопрос. Я хочу отметить, что согласно статье 2 пункта 2 Конституции РК, суверенитет страны распространяется на всю ее территорию. Государство обеспечивает нам целостность, неприкосновенность и неотчуждаемость своей территории. Кроме того, пунктом 3 статьи 5 запрещается создание и деятельность общест­венных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение конституционного строя, нарушение целостности республики, подрыв безопасности государства, разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, а также создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований. Эти конституционные положения детализируются и конкретизируются в соответствующих законах (об обороне, о национальной безопасности и т. д.).



Кроме того, установленные Конституцией унитарность и территориальная целостность республики, форма ее правления, а также основополагающие принципы ее деятельности, заложенные основателем независимого Казахстана, Первым Президентом РК – Елбасы, и ее статус являются неизменными. Применительно к заданному воп­росу это означает, что никогда и ни при каких обстоятельствах независимость нашей страны, ее унитарное устройство (отсутствие автономных образований) и территориальная целостность в рамках существующих границ не могут быть никем изменены путем внесения корректив в Основной закон.



– Президент РК ­Касым-Жомарт ­Токаев отмечает необходимость модернизации политической системы страны. Как это соотносится с положениями нашей Конституции?



– Действительно, в своей предвыборной платформе и в первом Послании народу Казахстана дейст­вующий Президент отмечает, что без модернизации политической системы трудно решить многие задачи социального и экономического развития в стране. Что представляет из себя политическая система? Это государство, его органы и институты гражданского общества. Обратившись к Конституции, можно отметить, что политическая система обозначена в ней в необходимом и достаточном объеме. К примеру, Основной закон определяет основы деятельности и статус государственных органов, различных общественных объединений, включая политические партии. Сегодня можно констатировать, что в Казахстане начался новый этап демократизации общества. При этом необходимо помнить, что демократия, как отмечал Елбасы, это диктатура закона.

Кроме того, бесспорной является мысль Главы государства о том, что общество и государство должны развиваться эволюционным, а не революционным путем, особенно в части трансформации политической системы, так как иной путь, в том числе и бессистемная либерализация, могут подорвать устои государственнос­ти. В связи с этим хочу отметить, что установленный в Послании народу Казахстана (сентябрь 2019 года) принцип – успешные экономи­ческие реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны – на мой взгляд, должен основываться на прочном правовом фундаменте, которым является наша Конституция. Определенная работа в этом направлении уже проделана. При Президенте сформирован и функционирует Национальный совет общественного доверия. Это большой шаг на пути к демократизации, но вместе с тем можно было бы пойти и дальше по этому пути. Напомню, в истории нашего народа существовал как важный институт кочевой демократии народный курултай, на котором решались наиболее значимые для жизни государства и казахского общества вопросы. Благодаря Елбасы он возрожден в форме Всемирного курултая казахов. Однако применительно к современной казахстанской ­действительности данный институт, облеченный в правовую форму на уровне Конституции, мог бы стать своеобразным «буфером» между властью и народом. Деятельность народного курултая могла бы способствовать решению и разрешению многих общественно-политических и социально-экономических проблем в стране. Например, проводимый раз в год в форме съезда, он мог бы вырабатывать для Главы государства предложения рекомендательного характера. Кстати, данное предложение, как и некоторые другие, сейчас направлены учеными-конституционалистами Главе государств на рассмотрение.



– Как Конституция регулирует языковую политику в стране?



– Государственная языковая политика в Казахстане направлена на создание условий для изучения и развития всех языков многонационального народа республики. Согласно статье 7, государственным в Казахстане является казахский язык. Вместе с тем в госучреждениях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. В России, как известно, последняя конституционная реформа закрепила русский язык как язык государствообразующей нации. У нас можно было бы воспринять это положение путем закрепления в Конституции казахского как языка государствообразующей нации. Это никоим образом не дискриминирует развитие других языков различных этносов, а послужит укреплению нашего суверенитета и национальной идентичности.



– А как Конституция решает вопросы, связанные с продажей земли? Ведь этот вопрос совсем недавно остро поднимался и обсуждался в обществе?



– В Послании народу Казах­стана Президент Касым-Жомарт Токаев отмечает: «Как Глава государства еще раз заявляю: наша земля продаваться иностранцам не будет. Мы этого не допустим». Озвученная Главой государства гарантия, безусловно, снимает социальную напряженность. Особенно учитывая имевшие место быть митинги 2016–2017 годов. На мой взгляд, закрепление этой гарантии в Основном законе в виде императивной нормы позволит окончательно снять этот вопрос с обсуждения в обществе, что будет, в свою очередь, способствовать укреплению в нем доверия к власти и стабильности в вопросе земельных отношений. Поэтому считаю возможным изложить содержание пункта 3 статьи 6 Конституции в следующей редакции: «Земля и ее недра, растительный и животный мир, другие природные ресурсы находятся в государственной собственности со дня приобретения Казахстаном суверенитета. Отчуждение земельных участков, то есть их продажа иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам не допускается».



– Насколько Основной закон реально защищает права и свободы простых граждан?



– Защите прав и свобод человека и гражданина полнос­тью посвящен 2-й раздел Конституции, который включает в себя 29 статей, определяющих основные права и свободы человека и гражданина, а также их обязанности. Следует подчеркнуть, что конституционно-правовая защита наших граждан в полной мере соответствует таким международным документам, как Всеобщая декларация прав человека, международные пакты о политических и социально-экономических правах и другие. Здесь следует разграничить понятие «гражданин» и «каждый», употребляемые Конституцией. Если с гражданами все понятно, то «каждый» включает в себя не только граждан нашей страны, но также иностранных граждан и лиц без гражданства. Например, каждый имеет право на жизнь. Это право гарантируется нашей Конституцией всем людям без исключения, независимо от принадлежности к гражданству другой страны или отсутствия такового. Нужно отметить, что отдельные политические права принадлежат только гражданам РК. Это, например, право избирать и быть избранным и право поступления на государственную службу. Что касается обязанностей, то одной из основных является обязанность соблюдать Конституцию и законодательство страны. При этом круг обязанностей в Конституции меньше, чем круг прав.



– И последний воп­рос – каков потенциал нашей Конституции?



– Говоря об этом, хочу отметить, что потенциал огромен. Те идеи, принципы и нормы, которые содержит в себе Основной закон, при полной их реализации в прак­тической жизнедеятельности общества и государства способны не просто обеспечить политическую и социальную стабильность в нашей стране, но и существенно продвигать экономические реформы, направленные на повышение уровня благосостояния всех граждан. Вместе с тем потенциал нашей Конституции необходимо и дальше усиливать и развивать.

