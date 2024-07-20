Все пути ведут в... центр качества дорожных активов

– Болатбек Кобланбекулы, в первую очередь несколько слов о самом центре: что он собой представляет, с какой целью был создан?

– Центр качества был создан в 2019 году путем слияния 16 региональных дорожных лабораторий. Философия его организации заключается в необходимости появления госучреждения, которое способствовало бы повышению качества дорожных работ.

Если говорить об основных задачах, то это в первую очередь проверка качества работ и материалов при строительстве, реконструкции и ремонте автострад. Также в круг полномочий входит ведомственная экспертиза техдокументации на средний дорожный ремонт, диагностика и инструментальное обследование состояния дорог.

– В Казахстане 95 тысяч километров дорожной сети. В том числе 25 тысяч – автотрассы республиканского значения. Остальные – местного. Какие именно дороги охватывает проверками ваше предприятие?

– Практически вся сеть респуб­ликанских дорог общего пользования охватывается на 100 процентов. По местной сети на сегодня мы охватываем порядка 84 процентов. И эта доля участия ежегодно растет.

Еще есть местная дорожная сеть в населенных пунктах. Но здесь мы работаем в рамках индивидуальных договоров с местными исполнительными органами. И таких договоров у нас довольно-таки много. Мы их тоже включаем в эти 84 процента охвата.

– Как и кем в Казахстане проверяется состояние дорог? Известно, что в респуб­лике создан так называемый пятиступенчатый контроль. Расскажите об этом.

– Это система, которая должна функционировать вообще при строительстве дорожных объек­тов. Но не везде она работает.

В систему входит, во-первых, служба качества подрядчика. У каждой подрядной организации она должна быть своя. В основном ее эксперты или специально назначенные лица осуществляют входной контроль качества. При заключении договоров на поставку инертных материалов они должны отбирать наиболее качественное или соответствующее требованием норматива и проектно-сметной документации сырье.

Вторая ступень – служба технического надзора, которая соглас­но контракту должна постоянно находиться на объекте в период строительства. Она играет довольно серьезную роль, потому что, де-факто являясь представителем заказчика, контролирует, чтобы все дорожно-строительные работы выполнялись согласно нормативу, а применяемые материалы соответствовали требованиям.

Почему так делается? Потому что в любом регионе заказчиком, как правило, выступает структура, штатная численность которой ограничена. А дорожных объектов может быть много. Поэтому и нанимают технадзор, который, во-первых, аттестован, аккредитован. Во-вторых, полноценно отвечает за качество дорожно-строительных работ.

Потом идет служба авторского надзора. Но она присутствует не везде, а только там, где работы ведутся согласно утвержденной заказчиком и разработанной им проектно-сметной документации. Это, как правило, капитальное строительство, реконструкция или новое строительство.

Следующая ступень – служба национального центра качества. Она интегрирована в систему пятиступенчатого контроля и осуществляет независимый выборочный контроль.

Мы не ведем сплошных проверок, как служба технадзора. Выезжаем, чтобы подтвердить ранее полученные заключения. Однако если говорить о респуб­ликанских дорогах, то в любой момент можем посетить тот или иной участок. В отношении же объектов, строящихся по заказу местных исполнительных органов, мы работаем согласно утверж­денному графику либо по заявке представителя заказчика. То есть когда он считает, что где-то нужно проверить, мы выезжаем для дорожно-строительной экспертизы.

Ну и наконец, пятиступенчатую систему завершает служба качества заказчика, осуществляю­щая общий надзор за ходом реализации проекта, координацию деятельности всех участников строительства, а также приемку выполненных работ.

– На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта расширить полномочия центра качества дорожных активов. Теперь ни один акимат без вашего заключения не сможет принять в эксплуатацию ни одну местную дорогу? Работы-то прибавляется. Справитесь?

– Да, действительно, ранее имели место случаи ввода в эксплуатацию дорог местного значения вопреки отрицательным заключениям, выданным центром качества. Для предотвращения таких фактов Комитетом автодорог отраслевого министерства утвержден норматив, согласно которому в случае привлечения частных лабораторий отбор и испытания проб должны проводиться комиссионно с учас­тием всех заинтересованных сторон, что позволит повысить объективность и достоверность результатов испытаний. Кроме того, введен запрет на ввод объек­тов в эксплуатацию до полного устранения замечаний, высказанных центром качества дорожных активов.

В настоящее время центр располагает 20 филиалами в каждом регионе и городах республиканского значения с 16 испытательными лабораториями. На постоянной основе ведется работа по приобретению современного оборудования. С момента создания НЦКДА нами уже обновлено свыше 700 приборов, в том числе по испытанию асфальтобетона, битума, инертных материалов.

У нас также действует электронно-цифровая система KazRoadLab. К примеру, нашими специалистами взяты какие-то пробы, результаты этих замеров автоматически загружаются в электронную цифровую систему, и изъять или поменять их невозможно.

– К слову, об автоматизации: указано, что у вас на предприя­тии внедрен искусственный интеллект? Что это значит?

– Как вам известно, любая компания проходит три этапа: это создание, становление и развитие. В рамках развития нашего центра мы сейчас движемся к полной цифровизации и автоматизации процессов экспертизы качества.

В первую очередь это, как уже было сказано, цифровая система KazRoadLab, позволившая вести и хранить все работы в электронном формате, исключив возможность подмен и корректировки результатов, а также система штрих-кодирования, обеспечивающая беспристрастность при проведении испытаний.

Оборудование лабораторий, интегрированное с KazRoadLab, дало возможность снизить коррупционные риски за счет исключения влияния человеческого фактора. Есть у центра качества дорожных активов и другие важные системы.

Среди них стоит отметить СРДС (система распознавания дорожных состояний). Она работает именно на основе искусственного интеллекта. Оперативно и точно оценивает состояние дорог, способствуя более эффективному планированию и проведению ремонтных работ.

Еще одним направлением деятельности центра является ведомственная экспертиза технической документации для проведения работ по среднему ремонту. Для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов разработан и запущен соответствующий электронный портал.

Основные параметры автодорог уже оцифрованы и внесены в этот портал, что позволяет принимать всю техническую документацию исключительно в электронном виде, без бумажных носителей. Благодаря порталу мы смогли провести экспертизу более двух тысяч проектов дорожного строи­тельства и ремонта на общем протяжении порядка 40 тысяч километров.

– Вашему центру уже пять лет. До него экспертизой качест­ва дорог занимались жоллаборатории в каждом регионе республики. В чем отличие центра качества? Для чего понадобилась реорганизация?

– Здесь, наверное, вопрос больше касался необходимости увеличения компетенции. Раньше деятельность жоллабораторий ограничивалась только экспертизой качества автомобильных дорог, тогда как для его повышения требовался системный подход, основанный на результатах диагностики или обследования. Одной из основных проблем неудовлетворительного состояния автодорог является отсутствие должного планирования бюджетных средств, выделяемых на их ремонт и содержание.

В ходе изучения международного и отечественного опыта выработано предложение о необходимости выполнения инструментального обследования автодорог путем проведения диагностики до назначения видов ремонтов.

По ее итогам устанавливаются наиболее проблемные участки, назначаются виды ремонта в зависимости от характера и объемов выявленных дефектов, а также осуществляется прогно­зирование срока службы и остаточного ресурса «дорожной одежды». Кроме того, облжоллаборатории проверяли качество дорожно-ремонтных работ только респуб­ликанской сети.

Имелись и системные проблемы, например, отсутствие единых требований и периодичности инспекционных выездов специа­листов облжоллабораторий. Достаточно устаревшим было оборудование, отсутствовала аккредитация лабораторий. Не было единообразного подхода к оценке качества дорог по всей стране.

– Профессия дорожника во все времена считалась прес­тижной и благородной. Куда делось поколение достойных дорожников и есть ли ему замена?

– Для начала напомню, что в Казах­стане в общей сложнос­ти 157 тысяч километров различных автомобильных дорог. На 20 миллионов казахстанцев приходится около 4,5 миллиона единиц транспорта. РК – девятая по величине территории страна в мире. По протяженности дорог занимает 32-е место.

При этом отрасль испытывает острый кадровый дефицит. Сегодня в отделах и управлениях местных исполнительных органов по вопросам развития и содержания транспортной инфраструктуры трудятся более 1 500 человек. Из них всего десятая часть имеет профильное образование дорожного инженера.

Одной из проблем, кроме отсутствия престижа профессии, является качество образования. Долгие годы в вузах отсутствовала отдельная образовательная программа по транспортному строительству. Специальность автодорожника находилась в одной увязке с градостроительством, промышленным строительством, производством стройматериалов, строительством газонефтепроводов, железных дорог, мостов, тоннелей, а также автодорог и аэродромов.

Это привело к снижению уровня квалификации, необходимой конкретно для автодорожной специальности.

В 2023 году количество выпускников вузов по образовательным программам «Строительство автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство мос­тов и тоннелей» составило всего 278 человек.

Контингент студентов по всем курсам на 2023–2024 учебный год по образовательной программе «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» составляет всего 670 человек, по образовательной программе «Строительство мостов и тоннелей» – 84 человека.

За 10 лет (с 2010 по 2022 год) магистратуру по автотранспортной специальности в Казахстане окончили всего 253 человека. А по док­торантуре не было выделено ни одного государственного гранта!

Для решения проблемы кадрового дефицита центр совместно с автодорожными вузами, КаздорНИИ, МНВО РК прилагает все усилия для того, чтобы в образовании появилось отдельное направление «Транспорт­ное строительство». И определенные позитивные подвижки уже имеются. На сегодня сотрудники НЦКДА провели более 6 500 профориентационных встреч со школьниками. Меморандумы подписаны с РФМШ городов Астаны и Алматы, BINOM SCHOOL.

В лабораториях центра качества регулярно проводятся дни открытых дверей для школьников, на практике детям показывают, как определяется состояние дороги. Таким образом, идет активная пропаганда среди молодежи специальности автодорожника.

Кроме того, с целью повышения квалификации автодорожников НЦКДА регулярно организовывает обучающие семинары для сотрудников местных исполнительных органов. В период с 2022 по 2024 год Национальным центром качества дорожных активов организовывались обучаю­щие семинары специалистов местных исполнительных органов и проектных организаций по вопросам экспертизы качества работ и материалов.

Центр ежегодно приглашает студентов вузов и колледжей пройти оплачиваемую производственную практику в лабораториях. На сегодня такую практику прошли 162 студента, 21 из них трудоустроен в нашем центре. НЦКДА имеет меморандумы о сотрудничестве с ЕНУ им. Л. Гумилева и Назарбаев Университетом.