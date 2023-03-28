Фундамент информационной политики

Независимые, профессиональные, сильные СМИ – это ключевой институт гражданского общества. А обеспечение информационного суверенитета – одно из главных условий эффективного государственного управления.

Важность принятия Информационной доктрины подчеркивает сложный геополитический контекст и необходимость обеспечения информационной безопасности. Это невозможно без развитого внутреннего медиа­рынка, деятельность которого направлена не только на извлечение прибыли, но и опирается на государственно ориентированные ценности, целостное политико-социальное мировоззрение.

Важно, что в качестве принципов деятельности акторов и стейкхолдеров медиасферы в доктрине указаны такие незыблемые демократические ценности, как свобода слова и право на доступ к информации. Это подчеркивает, что принятие Информационной доктрины находится в русле повестки политической модернизации, преобразования всей парадигмы общественно-политической системы­ и перезагрузки основных политических институтов.

Также в доктрине учтены новые тренды развития медиа­сферы: повышение роли социальных сетей и мессенджеров как источника информации, в том числе общественно значимой, влияние блогеров и инфлюенсеров на формирование общественного мнения, а также рост популярности таких технологий, как виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR).

Изложенное в доктрине концептуальное видение приоритетов развития медиасферы, безусловно, станет фундаментом для государственной информационной политики в новом справедливом Казахстане.