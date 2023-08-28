Фундамент суверенитета

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Кадиша Ныгмет

В Астане состоялся I Конгресс Евразийской ассоциации органов конституционного контроля, посвященный идее конституционализма.

I Конгресс Евразийской ассо­циации органов конституционного контроля на тему «Верховенство Конституции – основа государственного суверенитета, устойчивого развития, законнос­ти и правопорядка, защиты прав человека» проходил в гибридном формате.

Напомним, орган конституционного контроля Республики Казахстан с 2017 года председательствует в этой ассоциации. Основной ее целью является продвижение общепризнанных конституционных ценностей, поддержание постоянного диалога и обмен опытом по вопросам обеспечения верховенства конституции стран-участников.

Конгресс, организованный Конституционным судом Казахстана, объединил конституционные суды – членов Евразийской ассоциации органов конституционного контроля: Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана Монголии, Российской Федерации, Таджикистана, Узбекистана. В работе конгресса приняли участие судьи Суда Евразийского экономического союза, уполномоченный по правам человека в РК, депутаты обеих палат Парламента РК, представители Генеральной прокуратуры РК, Министерства юстиции Казахстана, Международной ассоциа­ции, отечественных и зарубежных научных кругов.

С приветственным словом к участникам конгресса обратились председатель КС РК Эльвира Азимова, председатель Комиссии по правам человека при Президенте Игорь Рогов, депутат Сената Парламента РК Андрей Лукин и депутат Мажилиса Снежанна Имашева.

– Символично, что конгресс, посвященный идее конституционализма, проводится в преддверии празднования 75-летия Всеобщей Декларации прав человека и Дня Конституции РК. Казах­стан впервые отмечает этот день с обновленной Конститу­цией по результатам всенародного референдума, проведенного в июне прошлого года. Новая редакция Конституции Казахстана заложила необходимые правовые основы для дальнейшей модернизации общества и государства. Ключевым направлением конституционной реформы стало сокращение президентских полномочий и расширение влияния Парламента и участия граждан в процессах принятия решений, усиления потенциала правозащитных механизмов, – отметила Эльвира Азимова.

Участники конгресса обсудили вопросы верховенства Конституции, защиты прав человека, а также эффективность выполнения конституционного кон­троля в современных условиях. Конституция страны не только определяет основы организации государства, но и гарантирует обеспечение законности, оказывающей влияние на повседневную жизнь каждого гражданина.

Конституционным судом РК участникам I Конгресса был презентован очередной выпуск вестника Евразийской ассоциации «Конституционное правосудие». В издание включены статьи судей конституционных судов евразийского пространства, интересные решения по итогам конституционного производства, а также последние новости деятельности конституционных судов, проинформировала пресс-служба КС РК.

#Астана #конгресс #конституция #конституционализм

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