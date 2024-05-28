Фундамент заливают для 100 жилых домов в Кульсары

В микрорайоне «Болашак» города Кульсары ведется заливка фундамента домов для жителей, пострадавших во время паводка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на оперативный штаб по чрезвычайным ситуациям Атырауской области

Фото: Штаб по ЧС Атырауской области

По словам главного специалиста управления строительства Атырауской области Ернара Кадырбая, 80 домов будут построены за счет средств общественного фонда «Қазақстан халқына», остальные 20-за счет местного бюджета.

«На сегодняшний день параллельно с укладкой бетона ведутся фундаментные, монолитные литейные работы. Для этого всех необходимых инертных и строительных материалов более чем достаточно. В соответствии с требованиями Фонда «Қазақстан халқына», подрядные компании должны быть из числа местных. На строительной площадке достаточно и спецтехники, задействованы экскаватор, автопогрузчик, автокран. Для строительства остальных домов выделены земельные участки, которые будут использованы в ближайшее время», - рассказал Ернар Кадырбай.

По его словам, общая площадь каждого дома составляет 100 квадратных метров. По проекту дом состоит из 5 комнат. В том числе, предусмотрены кухня, две спальни, гостиная и санузел.

В соответствии с поручением акима Атырауской области, в связи с чрезвычайной ситуацией в Жылыойском районе увеличен лимит по привлечению рабочей силы на строительные работы. Строительные работы ведутся ТОО «Орлан», ТОО «Армандастар-Атырау», ТОО «Казкомсервис». От каждой подрядной компании задействовано около 50 рабочих.



