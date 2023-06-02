Галимжан Жанкуатов освобожден от должности руководителя аппарата Минэкологии

На этот пост он был назначен 3 месяца назад.

Фото пресс-службы Правительства РК

Приказом министра экологии и природных ресурсов РК Жанкуатов Галимжан Жандосулы освобожден от должности руководителя аппарата Министерства экологии и природных ресурсов РК. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Галимжан Жанкуатов nрудовую деятельность начал в 2001 году делопроизводителем крестьянского хозяйства «Катран».

В 2004-2006 гг. работал ведущим специалистом, главным специалистом Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.

В 2006-2010 гг. — консультант-государственный ревизор, главный эксперт Юридического отдела Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК.

В 2010-2011 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

В 2011-2014 гг. — начальник управления государственных закупок Департамента правового обеспечения и государственных закупок, заместитель директора Административного Департамента, директор Юридического департамента Министерства образования и науки РК.

В 2014-2015 гг. работал в структуре Министерства обороны РК.

В 2015-2017 гг. — главный консультант Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

В 2017-2019 гг. — директор Юридического департамента Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2019-2020 гг. — заместитель директора, директор Департамента юридической службы Министерства иностранных дел РК.

В 2020-2021 гг. — главный инспектор Юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК.

С января по февраль 2023 года занимал должность и.о. советника, советника министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С февраля 2023 года занимал должность руководителя Аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.