Гани Бейсембаев вручил сертификаты кандидатам Республиканского кадрового резерва

Статьи
45

По поручению главы государства министерством просвещения с 2023 года реализуется проект по отбору и подготовке лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. Сегодня в Астане прошла церемония награждения сертификатами, успешно прошедших отбор в рамках проекта «1000 лидеров изменений в образовании».

Фото: АОО НИШ

Обращаясь к резервистам, министр просвещения Гани Бейсембаев акцентировал внимание на основных направлениях по повышению качества образования и профессиональной подготовке педагогических кадров.

«В начале прошлого года министерством просвещения определены 5 основных направлений для дальнейшего повышения качества образования, среди них укрепление менеджмента и формирование кадрового резерва. По поручению главы государства мы запустили проект «1000 лидеров изменений» – это новый этап в развитии отечественного образования. В течение восьми месяцев вы проходили отбор, развивали личностные, профессиональные, управленческие, аналитические навыки и компетенции. Теперь вам, как настоящим лидерам, предстоит внести свою лепту в повышение качества казахстанской системы просвещения, а главное – обеспечить комфортными и безопасными условиями наших детей и педагогов», – сказал Гани Бейсембаев.

Всего на начальном этапе проекта было подано 8068 заявок. Претенденты проходили тестирование на оценку компетенций, трёхуровневое обучение, стажировку в ведущих школах страны, итоговое оценивание и собеседование с комиссией при министерстве.

По итогам всех пяти этапов в Республиканский кадровый резерв вошли 208 кандидатов. Среди них заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея им. А. Сейдимбека №54 города Астаны Кайрат Мукашев.

«Участие в проекте кардинально изменило мой подход к управлению. Я начал задумываться о том, как создать благоприятные условия для наших детей и в каком направлении будем развиваться вместе с коллективом. И главное, по моему мнению, этот проект подарил многим его участникам уверенность в будущем и своих силах», - отметил резервист. 

Отметим, что менеджеры нового поколения, зачисленные в резерв, поспособствуют решению кадрового вопроса, а также смогут возглавить новые школы, в том числе строящиеся в рамках Национального проекта «Комфортная школа». Мероприятия по отбору и повышению квалификации кандидатов провел Центр педагогического мастерства АОО «НИШ».

#казахстан #дети #Образование #школа #НИШ

Популярное

Все
Мастерица из Семея Екатерина Гуляева воплотила в жизнь проект по вязанию веселой азбуки
Глава спортивного ведомства страны отметил снижение результатов национальной сборной
Зимую в Астане. Ради морозов и проруби
Поединок с рекордным результатом
Всех собак – на усыпление?
Три дня в Алматинской области охотники с ловчими птицами – құсбегі – состязались в силе и ловкости
Хоккей: памятные даты и события
Можно ли самостоятельно выучить казахский язык? Если да, то с чего начать?
Кунаев, которого мы не знаем...
Юбилейную дату отмечает главное радио столицы. 19 января радио «Астана» исполняется 25 лет
Казахстан – Италия: новый этап в двусторонних отношениях
О прошлом поведает high-tech
Время наращивать инвестиции
Жительницу Актау вдохновил на изучение казахского языка собственный ребенок
Именно в Семее женщины впервые заявили о своих правах
Летописец суровой эпохи
Сотни женщин ищут и находят спасение в кризисном центре «Көмек»
Можно ли наследникам не выплачивать кредиты умершего?
Основания для оптимизма
Искусство на века
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
На автодорогах 4 областей ввели ограничения движения
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы
Полеты Boeing 737 MAX 9 приостановили на неопределенный срок
Казахстанец не смог пробиться в свой 10-й финал на теннисном турнире в Австралии
25% от бюджета лекобеспечения ушло на лечение пациентов с редкими заболеваниями в РК
Две олимпийские лицензии завоевали казахские стрелки
«ҚазАвтоЖол» сетует, что противогололедный материал сдувается ветром
С начала года МВД задержано 58 разыскиваемых преступников
Черный список застройщиков обнародовали в Карагандинской области
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Через тернии к звездам
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Алдар Косе и все-все-все
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны

Читайте также

В АДГС подвели итоги работы за 2023 год
ЕНУ и итальянская компания разработают технологию получения…
Гляжу, как в зеркало
С почтением к Кастееву

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]