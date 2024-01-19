Гани Бейсембаев вручил сертификаты кандидатам Республиканского кадрового резерва

По поручению главы государства министерством просвещения с 2023 года реализуется проект по отбору и подготовке лидеров изменений в образовании по примеру Президентского молодежного кадрового резерва. Сегодня в Астане прошла церемония награждения сертификатами, успешно прошедших отбор в рамках проекта «1000 лидеров изменений в образовании».

Фото: АОО НИШ

Обращаясь к резервистам, министр просвещения Гани Бейсембаев акцентировал внимание на основных направлениях по повышению качества образования и профессиональной подготовке педагогических кадров.

«В начале прошлого года министерством просвещения определены 5 основных направлений для дальнейшего повышения качества образования, среди них укрепление менеджмента и формирование кадрового резерва. По поручению главы государства мы запустили проект «1000 лидеров изменений» – это новый этап в развитии отечественного образования. В течение восьми месяцев вы проходили отбор, развивали личностные, профессиональные, управленческие, аналитические навыки и компетенции. Теперь вам, как настоящим лидерам, предстоит внести свою лепту в повышение качества казахстанской системы просвещения, а главное – обеспечить комфортными и безопасными условиями наших детей и педагогов», – сказал Гани Бейсембаев.

Всего на начальном этапе проекта было подано 8068 заявок. Претенденты проходили тестирование на оценку компетенций, трёхуровневое обучение, стажировку в ведущих школах страны, итоговое оценивание и собеседование с комиссией при министерстве.

По итогам всех пяти этапов в Республиканский кадровый резерв вошли 208 кандидатов. Среди них заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы-лицея им. А. Сейдимбека №54 города Астаны Кайрат Мукашев.

«Участие в проекте кардинально изменило мой подход к управлению. Я начал задумываться о том, как создать благоприятные условия для наших детей и в каком направлении будем развиваться вместе с коллективом. И главное, по моему мнению, этот проект подарил многим его участникам уверенность в будущем и своих силах», - отметил резервист.

Отметим, что менеджеры нового поколения, зачисленные в резерв, поспособствуют решению кадрового вопроса, а также смогут возглавить новые школы, в том числе строящиеся в рамках Национального проекта «Комфортная школа». Мероприятия по отбору и повышению квалификации кандидатов провел Центр педагогического мастерства АОО «НИШ».