Гарантам сильно переживать не надо – Саясат Нурбек о деле стипендиата «Болашака»

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал резонансный факт вывода залогового имущества стипендиатки программы «Болашак» Валерии Гавриленко, в результате чего Центр международных программ (ЦМП) требует погасить задолженность Гавриленко с ее гарантов, сообщает Kazpravda.kz

Фото с сайта bolashak.gov.kz

Саясат Нурбек сообщил, что сегодня ведутся следственные мероприятия.

«Сказать, что ЦМП ничего не предпринимал, тоже нельзя. Вместе с тем по закону Воробьева и Дарибаева несут солидарную ответственность. По закону они сами добровольно взяли на себя ответственность, подписав соглашение. Мы понимаем, что ситуация несправедливая, что есть неисполняющая обязанности Гавриленко и два гаранта», - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.

Он также заверил, что дело находится под его личным контролем.

«Я лично встречался с гарантами, они могут подтвердить. Мы показали все варианты решения, которые делаются министерством и ЦПМ. Я лично взял на личный контроль этот вопрос. Мы постараемся сделать так, чтобы всю ответственность и наказание понесла стипендиат Гаврлинко, которая не выполнила обязательство, и должностные лица ЦМП, которые пошли на такое нарушение. Поэтому гарантам сильно переживать не надо», - сказал Саясат Нурбек.

Он также сообщил, что за все годы существования стипендии, количество стипендиатов, нарушивших ее условия, в том числе, уехавших за рубеж, составляет порядка 2%, это 200 с лишним человек.

Напомним, что ранее Kazpravda.kz писала о том, что Центр международных программ «Болашак» оказался в центре скандала. Ознакомиться с подробностями можно по этой ссылке.