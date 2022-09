​Газопровод Бейнеу – Шымкент привлек выгодный кредит

Выгодный синдицированный заем на общую сумму 720 млн долларов ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент» (ГБШ) – совместное предприятие отечественного АО «КазТрансГаз» и китайской компании Trans-Asia Gas Pipeline Co. Ltd – привлекло в рамках кредитного соглашения с международными банками.

В роли организаторов финансирования выступили ведущие банки Японии – MUFG Bank, Ltd и Китая – Bank of China, Ltd. С казахстанской стороны сделку поддержали АО «Фонд национального благосостоя­ния «Самрук-Қазына» и АО «НК «КазМунайГаз».

Так, благодаря предоставленным АО «НК «КазМунайГаз» и АО «КазТранс­Газ» гарантиям заемное финансирование для ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент» было осуществлено на более привлекательных условиях. К примеру, только сниженная процентная ставка кредита позволила достичь экономии расходов по выплате вознаграждения практически на 10 млн долларов ежегодно.

Напомним, в 2010 году национальный газовый оператор АО «КазТранс­Газ» и китайская компания Trans-Asia Gas Pipeline Company Limited на равнодолевой основе выступили учредителями ТОО «Газопровод Бейнеу – Шымкент», ставшего проект­ной компанией будущего магист­рального газопровода протяженностью 1 475 км.

Всего строительство газопровода было разделено на два этапа.

Первый – прокладка линейной части газовой магистрали протяженностью 1 143,2 км и пропускной способностью 6 млрд куб., завершенный в 2013 году.

Второй этап включал в себя строительство участка газопровода общей протяженностью 306,3 км от поселка Бейнеу Мангис­тауской области до поселка Бозой Актюбинской области с увеличением пропускной способности до 10 млрд кубометров. В декабре 2016 года этот учас­ток также был введен в экс­плуатацию.

В 2018 году в рекордно короткие сроки национальный оператор КТГ реализовал проект по строительству трех компрессорных станций: КС «Арал», КС «Коркыт-ата» и КС «Туркестан». Таким образом, пропускная мощность МГ Бейнеу – Бозой – Шымкент была увеличена с 10 до 15 млрд м3/год.

Подписанное Соглашение о синдицированном займе дает возможность ГБШ рефинансировать свои обязательства и значительно улучшить условия финансирования проекта с сокращением сроков заимствования.

Это позволит компании высвободить значительные денежные средства и исключит необходимость заключения договора на транспортировку газа на условиях «транспортируй или плати».

Кроме того, весьма привлекательные условия по финансовому соглашению с международными банками говорят о высокой оценке кредитной надежности и инвестиционной привлекательности газовой отрасли Казахстана. В будущем для минимизации валютных рисков национальный оператор АО «КазТрансГаз» планирует рефинансировать этот кредит путем привлечения заемных средств в национальной валюте – тенге.

Стоит отметить, что газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент считается крупнейшим трубопроводным проектом за всю историю независимого Казахстана. Благодаря строительству этого магистрального газопровода республике удалось решить сразу три важные задачи.

Во-первых, обеспечить природным газом южные регионы Казахстана с место­рождений, находящихся на западе страны.

Во-вторых, строительство газопровода дало техническую возможность объединить в единую сис­тему все основные магист­ральные газопроводы, пролегающие по территории Казахстана: Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, БГР – ТБА и Казахстан – Китай.

И, в-третьих, магистральный газопровод Бейнеу – Бозой – Шымкент позволил значительно нарастить экс­порт казахстанского газа в Китай, обеспечив надеж­ный приток валютной выручки в бюджет страны. Более того, благодаря реа­лизации проекта удалось создать основу для газификации столицы и северных регионов республики, а также обеспечить национальную энергетическую безопасность Казахстана.