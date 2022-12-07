Где начинается еда?

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Марина Демченко

Плодородные почвы необходимы для здоровой еды. Именно об этой роли земли напомнили ученые и эксперты гражданам и властям всех стран мира в Международный день почв, который отмечался на этой неделе.

В декабре 2013 года на 68-й Генеральной Ассамблее ООН 5 декабря было официально провозглашено Всемирным днем почв (World Soil Day), который отмечается в системе международных дней ООН ежегодно при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

– Дата 5 декабря была выбрана в знак признательности Королю Таиланда Пхумипону Адульядета, родившемуся в этот день, – он выступал активным сторонником инициативы проведения Дня почв, – рассказывает председатель правления Казахского НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова Раушан Рамазанова.

Ежегодно Всемирному дню почв присваивается определенный девиз, и в 2022 году он звучит как «Soils, were food begins» («Почвы: где начинается еда»). Девиз обращает внимание мирового сообщества на самый важный вид деградации – истощение гумусного слоя, содержащего питательные вещества, необходимые для получения урожаев сельскохозяйственных культур.

Как поясняет эксперт, почва – средообразующий фактор, основа системы окружающей среды, развития различных отраслей и сфер деятельности человека. Она – основное средство производства в сельском хозяйстве, главное богатство любого государства, поскольку на ней и в ней производится до 90% продуктов питания населения планеты.

– Поэтому все страны мира всегда уделяли и уделяют особое внимание проблеме воспроизводства плодородия почв и обеспечения на этой основе населения высококачественными продуктами питания. При этом важно помнить, что почвы – истощаемый ресурс, на восстановление которого потребуется период, соответствующий жизни не одного человеческого поколения, – подчеркивает Раушан Рамазанова.

По оценкам Организации Объе­диненных Наций, около 30% земель в мире находятся в состоянии деградации, и в этих районах проживает около 3,2 млрд человек. Ежегодно деградирует около 12 млн гектаров продуктивных земель, что грозит нехваткой продовольствия, утратой базис­ных ресурсов и экосистем, потерей биологического разнообразия в глобальных масштабах.

Это и побудило ООН в 2015 году определить Целью устойчивого развития за номером пятнадцать восстановление деградированных земель и почв и достижение мира, нейтрального к деградации земель, к 2030-му.

Предшествовала этому событию в 2002 году инициатива Международного союза почвоведения (IUSS) об учреждении Всемирного дня почв, которая имела целью напомнить мировому сообществу о важности почвенных ресурсов и той роли, которую они играют в сохранении экосистем и обеспечении роста благосостояния человека.

В Казахстане научным цент­ром, который разрабатывает теоретические и прикладные аспекты охраны и воспроизводства плодородия почв, деградации, рационального использования поч­венных ресурсов для научного обеспечения продовольственной безопасности страны, является Казахский НИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова.

– Со дня зарождения казах­станской почвенной науки (1907–1917), а позднее – основания института (1945) нашими учеными велась большая работа по выявлению земельных ресурсов, картографическим почвенным изысканиям, обследованию и отбору целинных и залежных земель на севере и развитию орошения на юге Казахстана, рациональному использованию и повышению производительности почв. В эти годы проводились фундаментальные и прикладные исследования в области эрозии и дефляции почв, их микробиологии и роли микробиологических факторов в образовании почвенного гумуса, теории геохимии и минералогии. Уделялось внимание бонитировке с разработкой шкалы бонитета пахотных угодий на степных территориях Казахстана, изучению процессов почвообразования техногенно нарушенных земель, – рассказывает ученый.

Развитие почвоведения в 50–80-е годы минувшего века способствовало формированию казахстанской почвенной научной школы. Неоценимый вклад в ее становление внесли В. Боровский, С. Соколов, Л. Пачикина, А. Дурасов, А. Стороженко, М. Шлеймович, Т. Тазабеков, Ж. Аханов, В. Михайличенко, В. Корниенко, К. Фаизов, К. Каражанов, Т. Джаланкузов, А. Сапаров, Ф. Козыбае­ва и многие другие.

В период становления независимого Казахстана почвенные исследования были направлены на разработку научных основ мелиорации вторично засоленных «бросовых» земель, рекультивации техногенно нарушенных земель для создания устойчивого почвенно-растительного покрова, приемов освоения, повышения плодородия почв неиспользуемых и малопродуктивных, вышедших из сельскохозяйственного оборота, приемов повышения биопродуктивности почв и восстановления почвенно-экологических функций земель нефтедобывающих регионов.

Среди результатов исследований Казахского НИИ почвоведения и агрохимии последних лет Раушан Рамазанова отмечает новую технологию освоения сильно засоленных, солонцеватых и щелочных почв под рисосеяние без предварительной промывки почв с получением урожая в год освое­ния (технология НТОЗ. – Авт.).

По ее словам, эта технология обеспечивает повторное использование дренажно-сбросных вод с минерализацией до 3 г⁄л без существенного ухудшения плодородия и снижения урожайности риса с существенной экономией поливной воды.

Преимущества НТОЗ состоят в сокращении вегетационного периода риса на 7–12 дней, уменьшении нормы внесения фосфорных удобрений в два раза, исключении применения противозлаковых гербицидов контактного действия. При этом урожайность риса повышается на четверть и более. Технология внедрена в рисосеющих хозяйст­вах Алматинской и Кызылординской областей, в нескольких хозяйствах Каракалпакстана, Китае и не требует специальных технических средств.

Другая разработка предложена учеными для повышения плодородия засоленных почв при возделывании кукурузы на зерно. Как показал опыт внед­рения данной технологии на 1 500 га в Отырарском районе Туркестанской области, за счет повышения энергии прорастания и всхожести семян, устойчивости растений к болезням и экстремальным условиям среды усиливается рост корней и надземной части растений, ускоряется созревание зерна кукурузы на 7–16 дней. В конечном итоге урожай повышается на 20–65% при чистом доходе 100 тыс. тенге⁄га.

В институте также разработан способ повышения продуктивности сельскохозяйственных культур, основанный на применении биопрепарата «БиоЭкоГум». Его получают из вермикомпоста с обогащением макро- (N, P, K, Ca, Mg) и микроэлементами (Mn, Mo, Zn, Se) с содержанием специфичных штаммов микроорганизмов, фитогормонов, стимуляторов роста.

Другой проект, который заслуживает внимания фермеров, касается повышения продуктивности кукурузы, сои, озимой пшеницы и ярового ячменя благодаря био­органическим удобрениям. Испытательной площадкой на этот раз стали 180 га в ТОО «Agropark Ontustik».

Работа включала весь цикл от оценки агрохимического состояния почвы и почвенных исследований до внедрения самой технологии, которая обеспечила прибавки урожая кукурузы, сои, озимой пшеницы и ярового ячменя от 14 до 60%. Это лишь несколько примеров трансферта передовых технологий в сельское хозяйство, когда НИИ и фермерские хозяйства, работая сообща, добиваются успеха.

– Многолетними исследованиями нескольких поколений наших ученых доказано, что обеспечение продовольственной безопасности страны возможно только на основе научно обоснованного подхода к рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения, целенаправленного управления и регулирования почвенного плодородия, – отмечает Раушан Рамазанова.

В будущем почвоведами и агрохимиками запланированы мониторинговые исследования поч­венного плодородия в регионах страны, разработка оптимальных параметров плодородия почв в зависимости от специализации севооборотов и направления ведения земледелия в регионах, создание системы мероприятий по реабилитации земель, загрязненных тяжелыми металлами и другими токсикантами.

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