Где родился, там и пригодился

Трудовую биографию Серика Ботагарина определила профессия, выбранная в юности. Причем за этим выбором стоит интересная история.

Родился Серик Кушерович в отдаленном ауле Жанатан Байганинского района Актюбинской области. Потому пришлось учиться в школе-интернате, которая находилась в Жаркамысе. В 1964 году, получив аттестат, парень по традиции того времени решил отработать сначала два года в комсомольско-молодежной овцеводческой бригаде. Неожиданно вместе с полусотней сверстников он был рекомендован руководством области для поступления в российский вуз.

Парень, мечтавший о космосе, все же прислушался к совету взрослых и мысленно с небес спус­тился на землю: сдал документы в Горьковский политехнический инс­титут им. Жданова. При этом он почти не владел русским языком. Но быстро его освоил на занятиях для иностранных студентов.

Все шло вроде бы замечательно, но он никак не мог привыкнуть к местному климату. Молодой организм, привыкший к солнечному байганинскому теплу, плохо воспринимал пасмурную, дождливую погоду.

– Члены движения казахстанских студентов «Жас тұлпар» пригласили как-то отпраздновать Новый год в Москве. Узнав о моей проблеме, лидер тулпаровцев Мурат Ауэзов настоял, чтобы я обратился к врачам, те рекомендовали подобрать подходящий климат. Пришлось собираться домой. Но обо мне не забыли. По подсказке ребят из движения я перевелся на механический факультет Западно-Казахстанского политехнического института, – вспоминает ветеран.

Трудовой путь начинал главным инженером Байганинского СПТУ. В начале 1972 года устроился механиком на машинный двор совхоза «Комсомольский». Вскоре его наз­начили контрольным механиком машинно-тракторной мастерской.

– Я ощутил себя словно на Сормовском заводе. МТМ была хорошо укомплектована строгальными, фрезерными, шлифовальными станками и другим необходимым оборудованием, – вспоминает Серик Кушерович.

Через три месяца Ботагарин стал заведующим МТМ. Через полтора года – главным инженером совхоза «Комсомольский», а затем и секретарем парткома хозяйства. Наступало новое время, большая страна преображалась. Он вновь оказался на стартовых позициях, попав в систему профтехобразования. Возглавил СПТУ, а там был непочатый край проблем.

Учебное здание нуждалось в капитальном ремонте, в строительстве общежития. У совхоза попросил тысячу гектаров земли, чтобы курсанты сами пахали, растили урожай. Пробившись на прием к министру профтехоб­разования республики, Серик Ботагарин выпросил трактора для будущих механизаторов. Тот, видя серьезность намерений, согласился помочь также со строительством двух домов для новых преподавателей.

С кадрами помог ректор родного института. В довершение училище получило музыкально-инструментальный комплекс для проведения молодежных мероприятий. Как итог, за два года набор учащихся со 120 вырос до 150. После девятого класса юноши района стремились на учебу именно в это СПТУ.

Через два года директора училища назначили вторым секретарем райкома партии, такого в истории области прежде не было. Но не всем по нраву пришлась активная позиция Ботагарина, две анонимки не остались без внимания руководства. Его направили главным инженером в совхоз им. Шевченко в Карабутакский район. Хозяйство было слабым. Но в короткие сроки ситуация изменилась в лучшую сторону.

В 1989 году у его дома на окраи­не села остановилась машина техпомощи, из которой вышли мужчины. Оказалось, аксакалы села Талдык решили выдвинуть кандидатуру Ботагарина в директора племенного коневодческого совхоза. Не осознав, во что ввязывается, он неожиданно решил рискнуть – не смог отказать доверию совершенно чужих людей.

Народ, которому предстояло выбрать будущего директора из нескольких кандидатур, отказался от закрытого голосования. Тогда Ботагарин впервые понял силу демократии. Именно его в тот день поддержало большинство.

...Приближалось 25-летие хозяйства. Юбилей нужно было встретить достойно. Как раз в эти дни в газете «Егемен Қазақстан» вышла статья астролога и метеопрогнозиста Назарбека Кожамсеитова. Он предуп­реждал, что предстоящий год будет засушливым. Новоиспеченный руководитель хозяйства решил проконсультироваться у него. В ответ получил полезные рекомендации.

Когда пошли сводки о падеже скота по области, Карабутакского района в них не оказалось. Удивленный итогами анализа секретарь обкома партии, курировавший сельское хозяйство, решил проверить подлинность информации и причину сохранности лошадей. Оказалось, опытные табунщики увели подопечных в соседнюю область, где погода оказалась более благоприятной.

Авторитет хозяйства заметно поднялся после празднования в 1992 году 325-летия Есет-батыра. Мероприятие носило республиканский масштаб. Тысячные табуны спецхоза попали в кадры документального кино, а лучшего белого жеребца отобрали для главного приза айтыса.

Еще больше забот прибавилось с переходом сначала на должность заместителя начальника областного управления сельского хозяйства по механизации, а вскоре и его начальника. Время было трудное, республика делала первые самостоятельные шаги. Засуха 1995 года разорила хозяйства, кругом царил бартер. Однажды Актобе остался с недельным запасом муки. Серику Ботагарину поручили возглавить рабочую группу по обеспечению региона товарным и семенным зерном. В следующем году средняя урожайность составила лишь 1,9 центнера с гектара.

Жизнь сама подвела к тому, чтобы начать кардинальные реформы в аграрной отрасли, осваивать передовые технологии. Труд, усилия не пропали даром. Нынче в области десятки крепких хозяйств, да и на личных подворьях активно развивается предпринимательство.

Позже Серик Кушерович возглавлял Мартукский и Хобдинский районы. На каждой должности старался сделать максимум полезного для общества, после себя оставлял добрый след. Горд, что причас­тен к строительству мавзолея Кобланды-батыра в Жиренкопе, к реставрации мавзолея Абат-Байтак, к множеству важных событий.

Сегодня он возглавляет совет ветеранов госорганов области «Ардагер». Часто встречается с молодежью, ему есть что рассказать, что посоветовать ей. Он все еще в гуще событий, полезных для родной страны.