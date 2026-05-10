Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане

В экспозиции представлены информационные материалы о дивизиях, сформированных в Акмолинске

На столичном вокзале «Нұрлы жол» в честь Дня Великой Победы открылась выставка архивных документов и фотографий «Ерлік дастаны», организованная Государственным архивом города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В мероприятии приняли участие сотрудники архива, специалисты и руководство железнодорожной отрасли.

По словам директора Государственного архива города Астаны Жангельды Бимолдина, эта выставка повествует о дивизиях, сформированных в Акмолинске. Также она посвящена увековечиванию подвига и труда славных сынов казахского народа — фронтовиков из этого региона.

Среди них: дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов, Халық Қаһарманы Рахимжан Кошкарбаев, первым водрузивший Знамя Победы на Рейхстаг, Герой Советского Союза и первый министр обороны независимого Казахстана Сагадат Нурмагамбетов, а также полный кавалер ордена «Славы» Альмукан Сембинов.

В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы не затронуло пламя Второй мировой войны. В связи с этим на выставке также представлены документы об одной акмолинской семье, из которой на фронт отправились сразу шесть человек.

К празднику были установлены специальные тематические стенды, а вниманию публики представлены информационные материалы, направленные на сохранение исторической памяти.

Данную выставку можно будет также посетить с 12 по 15 мая в торговом доме «Жибек жолы».