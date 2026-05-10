Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»

Историческая речь Президента и Верховного главнокомандующего Касым-Жомарта Токаева 6 мая, приуроченная ко Дню защитника Отечества и Дню Победы, задала новый, предельно жесткий темп развитию казахстанских Вооруженных сил. Реформа армии за два года, бескомпромиссная защита суверенитета и возвращение из небытия имен реальных героев – эти смыслы стали главными сигналами обществу и миру.

О том, как эти поручения будут реализовываться на законодательном уровне и почему идеология сегодня так же важна, как и военная техника, мы поговорили с депутатом Мажилиса, членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности Саматом Нуртаза.

– Самат Русланұлы, Верховный главнокомандующий озвучил беспрецедентно жесткие сроки для глубокой реформы и технологической модернизации Вооруженных сил – всего два года. Как Парламент оценивает своевременность этого шага?

– Это не просто своевременный шаг, это жизненная необходимость. Мы живем в эпоху сложнейшей геополитической турбулентности. Президент абсолютно четко заявил: Казахстан – миролюбивая страна, мы решаем все вопросы дипломатией, но в случае угрозы готовы отстаивать свои интересы с более жестких позиций. Чтобы дипломатия была эффективной, за ней должна стоять сильная, современная, технологически оснащенная армия.

Два года на глубокую модернизацию – срок очень амбициозный. Но он показывает, что у государства больше нет времени на раскачку и долгие бюрократические согласования. Парламент и, в частности, наш Комитет по обороне и безопасности, готов обеспечить эту реформу всей необходимой законодательной базой. Мы будем жестко контролировать, чтобы средства, выделяемые на оборону, шли на реальное повышение боеспособности, закупку передовых технологий, беспилотников и систем связи.

– В речи было особо отмечено, что Казахстан – единственная страна в СНГ, имеющая мандат ООН на самостоятельные миротворческие миссии. Означает ли это новый уровень нашей внешней политики?

– Безусловно. Долгие годы нашу многовекторность воспринимали в основном через призму экономики и инвестиций. Сегодня мы показываем миру свою силовую и профессиональную состоятельность.

Получить самостоятельный мандат ООН на миротворческую миссию – это колоссальное достижение. Это значит, что мировое сообщество полностью доверяет выучке, дисциплине и политической нейтральности казахстанского солдата. Победа нашей женской команды спецназа «Томирис» на сложнейших соревнованиях в Дубае – из этой же категории. Наши Вооруженные силы становятся брендом, символом надежности и высочайшего профессионализма на международной арене.

– Вы известны своей твердой позицией в вопросах защиты исторической памяти. Как вы восприняли указ Президента о присвоении звания «Халық қаһарманы» Кенжебаю Маденову – человеку, водрузившему Знамя Победы над берлинской ратушей?

– Как торжество исторической справедливости, которого наш народ ждал десятилетиями! Нация, которая забывает своих настоящих батыров, не имеет будущего. Кенжебай Маденов совершил беспримерный подвиг, о котором писали советские маршалы, но из-за бюрократии или идеологических перекосов прошлого его имя долгое время оставалось в тени.

Решение Касым-Жомарта Кемелевича – это мощнейший сигнал. Государство не просто чтит ветеранов 9 Мая, оно по крупицам возвращает народу его истинную, неискаженную историю. Именно на таких реальных, а не выдуманных примерах бесстрашия казахов нужно воспитывать тот созидательный патриотизм молодежи, о котором говорил Глава государства.

– Президент также предложил называть новые ведомственные награды именами современных героев, таких как капитан Газиз Байтасов. Как эта инициатива вписывается в концепцию Справедливого Казахстана?

– Это прямое продолжение идеологии «Закон и Порядок». Газиз Байтасов, закрывший собой гранату террориста, – это абсолютный символ верности присяге. В нашем обществе, к сожалению, был период правового нигилизма, когда уважение к людям в погонах падало.

Называя медали именами таких героев, Президент показывает: настоящая элита общества – это не те, кто громко кричит в социальных сетях, а те, кто каждый день молча рискует жизнью ради безопасности страны. Полицейские, спасатели, военные – они должны быть главными нравственными ориентирами. Это важнейший шаг к укреплению авторитета государственности.

– Для повышения престижа службы Глава государства поручил поощрять отличников военных вузов званием «старший лейтенант» и расширять социальные пакеты. Хватит ли этого для привлечения сильных кадров?

– Это отличный стимул. В Парламенте мы уже рассматриваем соответствующие поправки. Молодой офицер должен понимать: если он лучший в учебе, если он проявляет лидерские качества – государство моментально выделит его и даст фору в карьере.

Но социальный статус военного – это комплексная работа. Мы продолжим работу над расширением жилищных программ, повышением заработных плат. Казахстанский офицер должен быть обеспечен всем необходимым, чтобы его голова не болела о бытовых проблемах, а была занята исключительно вопросами боевой готовности и защиты Родины. Это наш долг перед армией, и мы его выполним.