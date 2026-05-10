Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау

Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м

Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящего дома и предотвратили возможный взрыв, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, в г. Каражал по улице Шайхина в частном жилом доме произошел пожар. Оперативными действиями спасателей из горящего дома был спасен мужчина, 1971 года рождения.

С отравлением продуктами горения он госпитализирован. Также сотрудники МЧС вынесли из дома 6 газовых баллонов объемом 27 литров, предотвратив угрозу взрыва и более серьезных последствий.

Пожар ликвидирован на площади 10 кв. м. Причина возгорания устанавливается.