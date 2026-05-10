Работник разбился насмерть на шахте в ВКО

От полученных травм мужчина скончался на месте
9 мая 2026 года на Артемьевской шахте ТОО «Востокцветмет» произошёл несчастный случай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании KAZ Minerals
По предварительным данным при выполнении ремонтных работ механик пыле-вентиляционной службы упал с высоты около 9 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.
Для выяснения причин и обстоятельств несчастного случая создана специальная комиссия. Ведётся расследование.
Компания выражает соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.