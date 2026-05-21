Деятелей культуры и искусства наградили в честь профессионального праздника

В Астане состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников культуры и искусства. Участие в нем приняли заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, депутаты Парламента, а также сотрудники сферы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Поздравляя представителей отрасли, вице-премьер отметила, что культура занимает особое место в духовном развитии общества и формировании национальной идентичности. Сегодня в сфере культуры и искусства Казахстана трудятся около 60 тысяч человек. За последние три года в сфере культуры государственными наградами были отмечены 592 человека, а работникам культуры и СМИ от имени Главы государства вручены сертификаты на 331 квартиру. В этой связи Аида Балаева от имени всех представителей сферы выразила благодарность Главе государства за постоянную поддержку, внимание и заботу о развитии отечественной культуры.

«Особое внимание, которое Глава государства уделяет сфере культуры, имеет для всех нас особое значение. Ежегодно Президент поздравляет работников культуры и искусства с профессиональным праздником и отмечает лучших представителей отрасли государственными наградами. Сегодня Глава государства выступил с инициативой о присвоении Государственному академическому русскому драматическому театру имени М. Горького и Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева статуса «Национальный». Это – высокая оценка вашего неустанного труда на ниве искусства и культуры, вашего высокого профессионализма, творческого поиска и преданности своему делу, а также яркое признание неоценимого вклада в развитие духовного богатства страны. От всей души поздравляю коллективы с этим историческим и по-настоящему значимым решением», – сказала заместитель премьер-министра.

Наряду с этим было отмечено, что в сфере развивается система профессионального признания: восстановлено почетное звание «Халық әртісі», внедрена новая премия «Асыл мұра», увеличены размеры государственных стипендий, а также впервые за многие годы выделены средства на приобретение инструментов для музыкальных образовательных учреждений и государственных концертных организаций.



Кроме того, в ходе церемонии 32 представителя сферы культуры и искусства были отмечены наградами. Указом Президента РК государственные награды получили 17 человек. Среди них – актриса театра и кино, театральный педагог, профессор Жумакул Мейрамова, удостоенная ордена «Барыс» III степени, певец, композитор, директор Республиканского эстрадно-циркового колледжа имени Жусипбека Елебекова Женис Сейдуллаулы, награжденный орденом «Парасат», а также представители театрального, музыкального, музейного, научного, реставрационного и концертного направлений.





Еще 15 работников отрасли удостоены ведомственными наградами. Среди них – руководитель народного фольклорного ансамбля «Арқа әуендері» Зерендинского районного дома культуры Акмолинской области Талгат Ибраев, методист отдела хранения и консервации Дирекции объединенных музеев Рахима Жаксыбаева, а также сотрудники региональных домов культуры, музеев, театров, филармоний, творческих учебных заведений и концертных организаций.