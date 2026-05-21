В первой декаде июня в Казахстане пройдет Конгресс архивистов

Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии награждения работников культуры и искусства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент напомнил, что на днях в Астане прошел Международный симпозиум с целью объективного, профессионального осмысления роли Золотой Орды как уникального исторического и культурно-цивилизационного проекта летописи человечества.

– В моем кратком докладе были изложены тезисы, которые могут стать основой непредвзятой дискуссии по различным аспектам евразийства с привлечением компетентных историков, культурологов, юристов, но не организаторов безграмотных информационных вакханалий. В первой декаде июня состоится III Конгресс архивистов, посвященный вопросам сохранения историко-культурного, документального наследия в эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта, – заявил он.

По его словам, всестороннее продвижение нашей уникальной по своему разнообразию и толерантности культуры имеет огромное значение для укрепления международного авторитета Казахстана как прогрессивного, миролюбивого государства, занимающего важное место в Евразии и выступающего за создание на этом субконтиненте системы всеобъемлющей безопасности.