Ремонт в скальной мечети: Токаев осудил вандализм и бескультурье

Президент,Культура
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент остановился на важности обновления общественного сознания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По мнению Главы государства, если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего, мы должны поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, то есть вандализму в обществе. К сожалению, в последнее время участились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов.

«Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам. Принципы законопослушания, природолюбия, ответственности, созидательного патриотизма должны укорениться в общественном сознании, став основой мировоззрения и поведенческих установок всех граждан, особенно подрастающего поколения», – сказал Глава государства  на церемонии награждения работников культуры и искусства.

Напомним, что неизвестные установили пластиковые окна в скальной мечети Капам ата, которая расположена в Тупкараганском районе. По заявлению властей, памятнику был нанесен значительный ущерб.

 

 

