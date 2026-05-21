Ремонт в скальной мечети: Токаев осудил вандализм и бескультурье

Президент остановился на важности обновления общественного сознания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
По мнению Главы государства, если мы намерены стать прогрессивной нацией, прежде всего, мы должны поставить надежный заслон всем постыдным проявлениям бескультурья, варварства, то есть вандализму в обществе. К сожалению, в последнее время участились случаи преднамеренной порчи исторических и культурных объектов.
«Например, по недавнему инциденту в урочище Ыбықты Сай в Мангистауской области профильные органы должны принять жесткие правовые меры. Мы все должны решительно противостоять таким противоправным инцидентам. Принципы законопослушания, природолюбия, ответственности, созидательного патриотизма должны укорениться в общественном сознании, став основой мировоззрения и поведенческих установок всех граждан, особенно подрастающего поколения», – сказал Глава государства на церемонии награждения работников культуры и искусства.
Напомним, что неизвестные установили пластиковые окна в скальной мечети Капам ата, которая расположена в Тупкараганском районе. По заявлению властей, памятнику был нанесен значительный ущерб.