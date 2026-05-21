Президент: В стране продолжается популяризации культуры чтения среди граждан

Президент,Культура
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом Глава государства заявил на церемонии награждения работников культуры и искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: А.Аманжолова

По мнению Президента, приобщение к чтению является фундаментальным условием для построения цивилизованного общества и формирования прогрессивной нации. Поэтому нужно широко популяризировать культуру чтения среди граждан, особенно молодежи.

«На прошлой неделе я подписал специальный Указ о мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации. Главная цель этого важного документа – повышение качества нации, то есть развитие человеческого капитала и укрепление интеллектуального и культурного потенциала общества. Я поручу Правительству реализовать ряд конкретных мер в данных сферах, в том числе обеспечить законодательную поддержку библиотечного и книгоиздательского дела», - подчеркнул Глава государства.

Кроме того, будет утверждена концепция «Читающая нация» и реализован республиканский проект «10 читателей года», а также запущена Национальная цифровая библиотечная платформа с единым доступом. Намечено осуществление и других важных инициатив.

«Уверен, что работники культуры, прежде всего, библиотекари и издатели, примут самое активное участие в этой важной работе. Кроме того, я недавно подписал Указ о мерах по внедрению искусственного интеллекта в систему среднего образования страны. Считаю, это очень актуальным и своевременным шагом. Современный мир задает очень высокий темп развития технологий. Поэтому, если бы мы не приняли это важное решение сейчас, наше подрастающее поколение могло бы остаться на обочине прогресса. А это представляло бы угрозу будущему нашего государства. Мы, разумеется, этого не допустим», – отметил Президент.

 

