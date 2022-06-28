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Где жизнь, там и поэзия
Наталья Денисова

В Кызылорде в Областном музыкально-драматическом театре им. Нартая Бекежанова прошел концерт с участием акынов и жырау, членов музыкально-поэтического коллектива «Дала дидары» Центра культуры и искусства им. Кадыра Мырза Али.

Вечер был душевным и теплым, участники концерта исполнили стихи Кадыра Мырза Али разных лет, песни на его слова. В рамках проекта «Қадыр жолымен» коллектив планирует побывать с такими концертами во всех областях страны.

«Қадыр жолымен» – это креативный передвижной проект, реализуемый по инициативе айтыскера, члена Союза писателей Казахстана и руководителя вышеупомянутого центра Бауыржана Халиоллы. Проект направлен на популяризацию творческого наследия выдающегося поэта современности Кадыра Мырза Али.

Напомним, народный писатель Казахстана, лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, Государственной премии Казахской ССР, премии «Платиновый Тарлан» Кадыр Мырза Али родился в 1935 году в поселке Жымпиты в Западном Казахстане.

Писать начал рано. Творчество поэта объемно и многогранно, он автор порядка 50 поэтических сборников, драматических, полемических произведений. Именно ему принадлежат ставшие крылатыми строки: «нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра» – «настоящий казах – не просто казах, настоя­щий казах – домбра».

Стихи поэта переведены на десятки языков, в том числе английский, французский, немецкий, польский, болгарский, финский. Кадыр Мырза Али многие годы занимался также переводческой, журналистской деятельностью. Написал множество произведений для детей, часть которых вошла в школьные учебники.

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