Геннадий Головкин обошел Мэнни Пакьяо в рейтинге P4P по версии ESPN

Спорт
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Марат Манаспаев
Чемпион мира по боксу по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (33-0, 30 КО) опередил Мэнни Пакьяо в рейтинге Pound for pound (P4P, вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного американского спортивного канала ESPN, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Головкин поднялся на третье место, а Пакьяо опустился на четвертое. Напомним,что свой последний бой Головкин провел в середине мая, когда досрочно победил американца Вилли Монро-младшего.

Лидером рейтинга P4P по-прежнему на протяжении длительного времени остается американский боксер Флойд Мейвезер-младший. Второе место у Романа Гонзалеза.

Отметим, что со своим следующим соперником Головкин пока не определился. Команда боксера хочет большого боя осенью, но пока достигнуть договоренностей с кем-то из действующих чемпионов не удалось. Вполне вероятно, что казахстанцу придется драться с кем-то из рейтинга WBA.

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