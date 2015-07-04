Геннадий Головкин обошел Мэнни Пакьяо в рейтинге P4P по версии ESPN

Чемпион мира по боксу по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (33-0, 30 КО) опередил Мэнни Пакьяо в рейтинге Pound for pound (P4P, вне зависимости от весовой категории) по версии авторитетного американского спортивного канала ESPN, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Головкин поднялся на третье место, а Пакьяо опустился на четвертое. Напомним,что свой последний бой Головкин провел в середине мая, когда досрочно победил американца Вилли Монро-младшего.
Лидером рейтинга P4P по-прежнему на протяжении длительного времени остается американский боксер Флойд Мейвезер-младший. Второе место у Романа Гонзалеза.
Отметим, что со своим следующим соперником Головкин пока не определился. Команда боксера хочет большого боя осенью, но пока достигнуть договоренностей с кем-то из действующих чемпионов не удалось. Вполне вероятно, что казахстанцу придется драться
с кем-то из рейтинга WBA.