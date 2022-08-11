Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы

В Алматы вернулась женская сборная Казахстана по шахматам, ставшая пятой на Всемирной шахматной олимпиаде в Ченнае (Индия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии «AMANAT».

Встреча в алматинском аэропорту была организована молодежным крылом «Жастар рухы» партии «AMANAT» и прошла под бурные овации встречающих.

Напомним, в 11-м туре женская сборная встретилась с третьим составом сборной Индии. Завершающий тур закончился исторической победой нашей сборной со счетом 2,5-1,5. При этом, казахстанская шахматистка, член депутатской фракции партии

«AMANAT» в маслихате Алматы Жансая Абдумалик стала бронзовым призером всемирной шахматной олимпиады-2022 среди первых досок, а «Лучшая шахматистка Азии 2021 года среди женщин» Бибисара Асаубаева стала четвертой среди вторых досок.

По словам еще одной из ярких представительниц женской сборной, члена партии «AMANAT» Гулисхан Нахбаевой, занявшей 11 место среди четвертых досок, «команда сплотилась, чтобы победить, и ощутила огромную поддержку от казахстанцев».

«Я сама являюсь членом партии «AMANAT». Очень радует поддержка однопартийцев и молодежи. Считаю, что мы вернулись с хорошими результатами. Следующая Всемирная шахматная Олимпиада пройдет в 2024 году в Будапеште. Надеюсь, что тогда наша страна поборется за олимпийское золото», - поделилась впечатлениями Гулисхан Нахбаева.

Лидер алматинского молодежного крыла «Жастар Рухы» Акежан Кенесов поделился своими впечатлениями от встречи с шахматистками.

«Мы все болели за наших шахматисток, следили за ходом игры. Узнав, что сегодня вечером наши герои прилетают, сразу же решили встретить и поздравить наших чемпионок. Совместно с ребятами «Жастар Рухы» по-быстрому все организовали. К нам подходили люди, спрашививали, кого мы так встречаем, мы с гордостью отвечали, что чемпионок по шахматам. Многие присоединились к поздравлениям вместе с нами, было очень тепло и уютно»,- рассказывает он.

В свою очередь, международный гроссмейстер Жансая Абдумалик поблагодарила активистов за теплые слова поздравления и радушный прием на Родине.

Стоит отметить, казахстанские шахматисты обновили лучшие результаты в истории участия во Всемирной шахматной олимпиаде, завершив турнир на пятом месте. Прежние лучшие результаты: шестое место (2014 год) и два раза восьмое место (1992 и 1996).