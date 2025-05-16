Голодное детство, война, плен и успешный побег. Боевые операции, в которых потом участвовал Каппас Алиакбаров и его товарищи по оружию, бойцы легендарного партизанского разведывательно-диверсионного отряда особого назначения «Победители» под командованием полковника Дмитрия Медведева, описаны в книгах о войне и прочно вошли в историю. И часть этой истории бережно хранится в фондах Жезказганского историко-архео­логического музея.

Архив жезказганского музея постоянно пополняется материалами – личными документами, информацией о ветеранах войны, уже ушедших из жизни. Они – герои на все времена, а в музее хранятся сотни их мемориальных дел, большинство из них заботливо собраны родственниками ветеранов и переданы в музей на хранение. В серых папках – уникальные сведения о тех, кто после войны связал свою жизнь с Жезказганом, большинство из них – уроженцы областей Улытау и Карагандинской.

Короткие истории жизни и боевого пути ветеранов запечатлены на фото из личного архива, в письмах с фронта и послевоенной переписке с однополчанами. О подвигах свидетельствуют документы, наградные листы и награды, в числе которых есть орден Александра Невского. Среди архивных папок до­кументы о нашем земляке – партизане Каппасе Алиакбарове. Перелистываю документы и фото, на глаза мне попалась копия рисунка. Подписан он украинским художником Григорием Пономаренко: «В один из «тихих» моментов, после ночной операции, проходя по лагерю с блокнотом в руках, издали заприметил Каппаса. Он сидел на бричке о чем-то задумавшись. Присев неподалеку на пенек, я сделал карандашный набросок...»

Каппас Смагулович родился в 1918 году в Улытауском районе в семье чабана. Отец умер, когда ему было всего девять лет, тогда же семья вступила в колхоз Шенбер. В 1929 году, как потом вспоминал сам Каппас Алиакбаров, от небывалого джута пал весь скот, начался голод. Колхоз распался, и он попал в детдом, но и там пришлось туго – от голода пухли ноги. И когда появилась возможность, он бежал в Чимкент, где окончил школу ФЗО, отучившись на связиста. Затем были три года в техникуме, откуда Каппаса Алиакбарова призвали в ряды Красной армии.

Гитлеровская армия только начинала свое движение на Восток, когда 23-летнего парня направили служить на границу Украины. Именно там он и встретил начало войны – в боях под Белой Церковью, будучи уже в звании заместителя командира гаубицы.

«В начале войны во время отступления близ города Тернополя я попал в плен. Дважды бежал, но неудачно. Нас, пленных, отправили в Германию, посадили в товарный вагон, надели деревянные колоды. Ночью за станцией Шепетовка удалось бежать, распутав колючую проволоку на окошке. После долгих скитаний 3 февраля 1943 года я наконец-то попал в партизанский отряд Дмитрия Медведева», – поделился воспоминаниями Каппас Алиакбаров в книге «Дорогами войны», в которой собраны истории жезказганских ветеранов войны.

Под руководством Николая Кузнецова, разведчика легендарного отряда, Героя Советского Союза, который непосредственно обучал новоприбывших подрывным работам, разведке, он участвовал в дерзком похищении немецкого генерала Ильгена, принимал участие в боевых операциях, в боях против карательной экспедиции генерала Пиппера, а также в разведывательной операции по налету на резиденцию немецкого гауляйтера Эриха Коха в Ровно. На счету Каппаса Алиакбарова десятки взорванных составов с боеприпасами, техникой и живой силой.

Уже в составе регулярной армии он освобождал райцентры Рафаловка, Колка и города Острог, Луцк (Украина), Ровно, Сандомир, Краков, Ратибор, Оппельм (Опава), узников концентрационного лагеря Освенцим (Польша). 30 марта 1945 года в районе города Бреслау получил тяжелое ранение в бедро, спустя год после лечения он был демобилизован. И хотя Каппас Алиакбаров перенес пять операций, один «блуждающий» осколок остался «на память» до конца жизни.

Боевые заслуги нашего героя отмечены медалями «За Победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне», «Партизану Отечественной войны», медалью Геор­гия Жукова, юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», памятным знаком «Сорок рокiв визволения Украіни», орденом Отечественной войны I степени, юбилейной медалью «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В 1999 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Жезказгана».

Подвиги казахского партизана, его друзей по отряду, командиров были подробно описаны во многих известных книгах советских писателей, в их числе такие как «Это было под Ровно», «Сильные духом», No passaran, «Отряд особого назначения» и «Записки партизанского врача».

А в послевоенные годы Каппас Алиакбаров строил Джезказган. Долгое время работал в домостроительном комбинате треста «Казмедьстрой». Начав трудовую карьеру мастером, в течение 10 лет работал в качестве заместителя начальника ДСК. При нем были внедрены новые технологии в области монтажа крупноблочного и крупнопанельного домостроения. Он также является одним из соавторов монтажа «с колес» в течение 15 суток пятиэтажного панельного дома.

Послужной список Каппаса Смагуловича очень широк, позже он работал в Шымкенте, поселке Карсакпай. До конца своих дней он оставался деятельным и жизнерадостным – встречался с однополчанами, переписывался с боевым товарищем из Украины, а курсанты военно-патриотической школы им. Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова из города Текели после встречи подарили ему песню.

Каппас Алиакбаров ушел из жизни в 2001 году. Его сила воли и духа – достойный пример для подражания.