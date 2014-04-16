Герои в праздничных колоннах

Общество
883

История Великой Отечественной войны и сегодня вызывает неослабевающий интерес. К сожалению, с каж­дым годом ветеранов войны остается все меньше и меньше, солдаты войны уходят навсегда. Та война оставила след в каждой семье. Подвиг не вернувшихся с полей сражений живет сейчас в основном в воспоминаниях близких людей, в семейных хрониках.

Пройдет еще несколько лет, и кого увидят наши дети и внуки на Параде Победы? И смогут ли они рассказать уже своим детям, листая семейный альбом, кто этот паренек в пилотке со звездочкой на пожелтевшей от времени фотографии? И что за подвиг он когда-то совершил.

– Надо сделать так, чтобы наши деды и прадеды, ушедшие навсегда солдаты, вернулись к нам 9 Мая. И это возможно! В каждый дом, в каждую семью, к нам и нашим детям, внукам, – считает генеральный директор ТВК-6, депутат Восточно-Казах­станского областного маслихата Омарбек Байуаков. – Например, 9 Мая 2012 года в Томске по инициативе журналистов Томской медиа-группы был создан «Бессмертный полк» из шести тысяч горожан. Томчане, неся почти три тысячи портретов солдат Великой Отечественной войны, про­шли в праздничной колонне к Вечному огню. «Бессмертный полк» – это общественная, а не коммерческая, не политическая, не государственная, а гражданская инициатива. 

В прошлом году 9 Мая медиа-холдинг ТВК-6 также организовал колонну численностью более тысячи человек. Горожане несли фотографии своих родных и близких – участников Великой Отечественной войны. «Записаться» в полк может любой житель Семея, сельских округов, близлежащих сел независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк» объединяет людей разных национальностей и возрастов. Есть лишь одно условие – он понесет в колонне транспарант-фотографию своего солдата, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет пройти на Параде Победы.

Медиа-холдинг ТВК-6 намерен и в нынешнего году 9 Мая также сформировать колонну «Бессмертный полк» численностью до 1 500 человек. Для подготовки и проведения торжественной церемонии организована группа ответственных из числа ведущих журналистов медиа-холдинга.

Как известно, базисом формирования чувства патриотизма в сознании юного поколения является семья. Патриотизм, как и Родина, начинается с картинок в букваре, с хороших и верных товарищей, с бережно хранимых в семейных альбомах фотографий отцов и дедов, волею судьбы ставших участниками исторических вех, полных драматизма и овеянных славой. Слава эта не меркнет с годами. В сердцах юного поколения казахстанцев она прорастает ростками гуманизма, созидания, чис­тым стремлением достойно пронести через жизнь принятые от предков ценности и, наполнив их светом личного участия, передать детям и внукам. 

– Сейчас, в канун праздника Великой Победы, – говорит О. Байуаков, – нам надо начать с самого малого – прекратить употребление в наших СМИ, а это уже просачивается и в официальные документы, уменьшительного, сокращенного названия Великой Отечественной войны в странной, уродливой форме – ВОВ. Дело уже дошло до использования такого сокращения важного исторического понятия даже на памятных досках городских домов и надгробных памятниках. Неужели потомки ветеранов войны будут соб­людать режим экономии, то ли места на бумаге, то ли денег в кошельках, в таком святом деле. Ведь память о Великой Отечественной войне вошла в душу всех народов всех бывших советских республик.

Медиа-холдинг призывает своих читателей, телезрителей, молодых и пожилых написать о своем дедушке, брате и отце, просто знакомом участнике Великой войны в редакцию, прислать фотографии, и они будут опубликованы в газетах «Ертіс Өнірі» и «Спектр», транс­лироваться на телеканале ТВК-6.

Владимир ПИГАВАЕВ,
Семей

