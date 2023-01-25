Героизм, самоотверженность и взаимовыручку проявляют жители Риддера, чтобы спасти город от замерзания

На минувшей неделе 19 января очередная авария на ТЭЦ Риддера оставила город без тепла. Пожар вывел из строя тракт подачи угля. Судя по официальной сводке, загорание возникло около 7 часов утра. На пульт службы ЧС сигнал поступил через час. К 11.00 пожарные отчитались о ликвидации и возвращении на базу. Почти сразу в соцсетях появились ролики от очевидцев аварии. Одни демонстрировали клубы дыма над галереей топливоподачи, другие – кучи золы и обугленный металл на месте бывшего транспортера.

Прилетевший срочно в Риддер аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов заверил: вместо угля котлы будут отапливать мазутом, в сутки расход составляет 240 тонн, в город направлено 960 тонн, то есть пятидневный запас. «Рабочие полностью восстановят сгоревший цех за три дня, следовательно, ситуацию нельзя назвать критической», – заявил глава области.

Ни через три, ни через пять дней ситуация не изменилась. На улице 30-градусные морозы, а температура на подаче в городскую теплосеть составляет 53–55 градусов! Как невесело иронизируют люди, радиаторы отопления в квартирах, скорее, мертвые, чем живые.

В это же время посыпались жалобы на перебои с электроснабжением. По словам горожан, в попытке обеспечить тепло в больницах и школах с помощью локальных электрокотлов начались повышенные нагрузки на городские подстанции и линии. Старая инфраструктура не выдерживает. «Сегодня при пробном запуске всего одного котла в близлежащих домах моргал свет, а потом вообще провода отгорели, – пожаловался читатель портала ridder.city. – В седьмом районе включали пару раз, но опять вырубили. Со слов диспетчера, ищут, где еще обрыв».

Исполнительная власть ежедневно докладывает горожанам о работах по ликвидации аварии. Сводки больше похожи на военные, людей призывают проявить понимание, не паниковать. По словам руководителя ремонтных работ, заместителя акима области Ержана Нурбаева, с 19 января в круглосуточном режиме, сменяя друг друга, ремонт ведут две бригады по 20 человек. В минувшее воскресенье, 22 января, удалось восстановить механическое и электрическое оборудование одной линии. Установлены кронштейны, ролики, двигатели. Люди сделали все возможное и невозможное, самоотверженно сутками работали в тридцати­градусный мороз.

– Нас попросили помочь в изготовлении комплектующих деталей для восстановления конвейера, – рассказал риддерский предприниматель Максим Казанцев. – Люди работали сутками, без выходных. Задача одна – помочь городу. Сейчас основной конвейер смонтирован, мы доставили детали для резервного.

В то же время не обошлось без скандала. Нашелся предприниматель, решивший поживиться на беде Риддера. Как рассказал замакима, для ремонта пришлось срочно закупить 600 метров ленты.

– Поставщик показывает образец, подтверждает, что он соответствует техническим характеристикам, заявляет, что материал морозостойкий, прочный, подходит по цене. Выставляет счет, его оплачивают. И когда приходит груз, по факту это совсем другая лента. Пока одни проявляют героизм, другие вот так поступают, – с возмущением рассказывает Ержан Нурбаев.

Сейчас из Астаны прибыла машина с лентой необходимых параметров. Правда, и здесь не обошлось без злоключений. Именно в эти дни область накрыла сильная метель, дорогу из Семея закрыли. Пришлось вмешиваться, договариваться, просить. Специалисты рассчитывали получить груз в одни сроки, на деле автомобиль прибыл с задержкой.

Толщина материала для транспортера – 14 см. В соответствии с технологическими требованиями его необходимо сначала отогреть и дальше вести склеивание только при плюсовой температуре. Процесс непростой. Если все пойдет по плану, на склеивание каждой из двух лент потребуется по 16 часов. В цех доставили тепловые пушки, а также палатки, чтобы при работе исключить попадание пыли. Еще 12 часов нужно, чтобы новое покрытие просохло. Только после этого специалисты смогут приступить к пробному запуску тракта углеподачи.

Все дни с момента пожара на теплостанции топливо для котлов продолжают подавать вручную. Чтобы хоть отчасти облегчить тяжелый труд, во дворе установили подъемный кран. Стрела поднимает бадьи с углем и подает через крышу. Там топливо разгружают, вручную перекидывают в тележки и отправляют в печи. Постоянно задействовано больше 60 человек. Если в первый день получалось подавать 4 тонны в час, то сейчас рабочие нарастили темп до 12 тонн в час. Лишь бы удержать систему, лишь бы не разморозить!

– Мы обеспечиваем работу двух котлов высокого давления в смешанном варианте – на мазуте и угле, – пояснил замакима области. – Но при работе на жидком топливе нет возможности увеличить давление. На подаче температура воды составляет 52–56 градусов.

Кто виноват

и что делать

В антимонопольном департаменте области уже заверили, что проведут перерасчет за недополученное жителями Риддера тепло. Тем временем в риддерских чатах волонтеры подняли целое движение по раздаче электрообо­гревателей пенсионерам. Люди активно делятся адресами нуждающихся в помощи стариков. «Многие прячутся под теплыми одеялами, пытаясь согреться, – рассказала жительница Риддера Айжан Маметова. – Им нужны не только обогреватели, но и продукты. Помогаем чем можем».

Как показала недавняя республиканская ревизия, износ оборудования ТЭЦ Риддера составляет 74,5%. Она вошла в «красную зону». По словам главы регио­на Даниала Ахметова, на протяжении четырех лет собственник не проводил никаких ремонтов. Шли нарушения технологии, не работали системы аспирации, вентиляции и т. д. На заседании областного совета по этике прозвучал перечень аварий, случившихся только за ноябрь-декабрь 2022 года: остановка двух котлоагрегатов, два затопления багерной насосной станции. В январе еще полыхнул пожар в цехе углеподачи...

Самое любопытное – в областном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля знали о чудовищном состоянии ТЭЦ. Еще в мае 2022-го инспекторы выявили 70 нарушений, критичных для работы станции! При этом они выдали предписание устранить их… до декабря 2022 года. То есть в разгар морозов.

Совет по этике порекомендовал наказать этих удивительных специалис­тов… Нет, не увольнением. Чиновников предупредили о неполном служебном соответствии.

К слову, у самих жителей Риддера масса вопросов к акиму Восточного Казахстана Даниалу Ахметову и акиму города Дмитрию Горьковому: неужели они не были в курсе реальных дел на городской ТЭЦ? Если это так, то чем они занимались?

Сейчас у риддерской теплостанции сменился владелец. По словам главы региона, есть договоренность, что новый инвестор вложит около 7 млрд тенге в модернизацию. Работы планируется начать сразу по окончании отопительного сезона. К сожалению, нет никакой информации об итогах расследования по фактам аварий, вызвавших в городе горняков чрезвычайную ситуацию. Правоохранительные органы хранят молчание. Такое впечатление, что крайними в этой холодной истории останутся лишь рядовые сотрудники энергонадзора.