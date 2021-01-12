Гибель 12-летнего казахстанца в Кыргызстане прокомментировали в МИД РК, передает Kazpravda.kz
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"Казахстанский консул на связи с родными погибшего мальчика и местными правоохранительными органами. Родителям мальчика будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь. По предварительным данным, наш соотечественник погиб из-за несоблюдения правил техники безопасности при катании на лыжах", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кыргызстане на горнолыжной базе "Каракол", спускаясь с одной из трасс, погиб
12-летний мальчик из Казахстана.
"Сегодня, 12 января, примерно в 15:00 часов в милицию поступило сообщение с горнолыжной базы о том, что при спуске с одной из трасс 12-летний мальчик врезался в ель. От полученных травм он скончался на месте происшествия. На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа. Милиционеры собирают все материалы", – сообщали в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.