Гибель крановщика на стройке в Астане: возбуждено уголовное дело
980
В столичной полиции прокомментировали трагический инцидент на строительном объекте в Астане, передает Kazpravda.kz
Как сообщили в ДП Астаны, смертельная трагедия на стройке произошла вчера около восьми вечера.
«Во время проведения работ произошло падение строительного крана с машинистом внутри кабины, в результате чего мужчина от полученных травм скончался на месте», - пояснили в столичном департаменте полиции.
По факту нарушения правил безопасности при проведении строительных работ возбуждено уголовное дело.
Напомним, вчера на строительном объекте компании BI Group в Астане упал кран, погиб крановщик.