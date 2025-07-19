Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Трагический инцидент произошел вчера вечером на строительстве ЖК «Абырой» по улице Турара Рыскулова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Instagram-паблик Astana Pokazhet

По предварительной информации причиной падения крана стал сильный порыв ветра, в результате которого погиб машинист.

Сообщается, что погибшему было 30 лет, его семья переехала в столицу из Ташкента.

В январе текущего года двое монтажников погибли на стройкt в Алматы.