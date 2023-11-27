Гибель проходчиков на руднике "Казахмыса" прокомментировали в облакимате

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев взял под личный контроль ход расследования несчастного случая на руднике «Жайсан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима

Фото: kazakhmys.kz

Напомним, 27 ноября 2023 года на руднике "Жайсан" компании "Казахмыс" в Жамбылской области двое проходчиков 1981 и 2002 годов рождения получили смертельные травмы.

Комиссия, созданная для расследования несчастного случая на руднике "Жайсан", выехала на место происшествия.