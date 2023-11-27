Гибель проходчиков на руднике "Казахмыса" прокомментировали в облакимате

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев взял под личный контроль ход расследования несчастного случая на руднике «Жайсан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима
Напомним, 27 ноября 2023 года на руднике "Жайсан" компании "Казахмыс" в Жамбылской области двое проходчиков 1981 и 2002 годов рождения получили смертельные травмы.
Комиссия, созданная для расследования несчастного случая на руднике "Жайсан", выехала на место происшествия.
"Во главе комиссии – главный инспектор по охране труда – руководитель управления инспекции труда акимата Жамбылской области Ж. Айтаков. Также в числе членов комиссии – департамент промышленной безопасности МЧС РК, представитель работодателя – ТОО "Корпорации Казахмыс".
Сейчас на месте происшествия находится аким Шуского района Жамбылской области Б. Жанибеков", – проинформировали в акимате области.