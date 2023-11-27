Рабочие погибли на руднике "Казахмыса"

Компания "Казахмыс" сообщила о несчастном случае, произошедшем сегодня, 27 ноября, на руднике "Жайсан" в Жамбылской области, передает Kazpravda.kz .

Фото: kazakhmys.kz

"При производстве горнопроходческих работ, проходчики Шахтопроходческого треста им. Г.Омарова 1981 и 2002 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в информации.

Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая, добавили в компании.

Напомним, на прошлой неделе, 22 ноября на предприятии "Казахмыса" произошла очередная трагедия – погибла машинистка.

Как отмечает Ulysmedia.kz, согласно только известным фактам и официальной статистике, за последнее десятилетие на предприятиях "Казахмыса" погибло порядка 35 человек.