Гимн человеку и профессии

«Власть любви» повествует об удивительно богатой на события и лица судьбе Серика Байбатырова, на долю которого выпало нелегкое испытание властью – ведь еще в далеком 1975 году совсем молоденьким, 26-летним, пареньком он становится судьей Гвардейского районного суда тогда еще Талдыкорганской области. С самого начала ему пришлось столкнуться с серьезными трудностями, связанными с вмешательством партийных боссов в деятельность судебных органов. Но благодаря своему твердому характеру, принципиальности Серик Байбатыров всегда строго следовал букве и духу закона. Он первым из районных судей в апреле 1990 года был избран на альтернативной основе народным депутатом Верховного Совета Казахской ССР. В годы независимости Казахстана Серик Катенович принял самое активное участие в реформировании судебной системы.

Кабдрахману Наурызбаеву удалось показать образ судьи через сложные и порой, казалось бы, неразрешимые проблемы, с которыми служителям Фемиды приходится сталкиваться в ежедневной своей работе, требующей от человека огромного морально-психологического напряжения. «Власть любви» – своеобразный гимн человеку труда, достойному представителю профессии, к которой всегда нужно относиться с любовью и полной самоотдачей.

Поздравить Серика Байбатырова – кандидата юридических наук и почетного гражданина города Алматы и области – пришли его коллеги, друзья, писатели, журналисты, общест­венные и политические деятели.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

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