Гиният провела совещание по эпидситуации в Карагандинской области

Коронавирус
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Фото ©Адильбека Тауекелова/Kazpravda.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният с участием Главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова, заместителя акима Карагандинской области Ермека Алпысова, руководителей управления здравоохранения и главных врачей поликлиник, инфекционного стационара провела заседание областного Штаба по вопросам эпидемиологической ситуации КВИ и оказания медицинской помощи населению области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

«В Карагандинской области отмечается рост заболеваемости COVID-19. Среднесуточная регистрация повысилась с 826 до 1 521 случая, на лечении находятся 3 762 больных (КВИ+ и КВИ-), в том числе в стационарах – 549», - проинформировала министр.

Помимо этого, на 38% увеличилось количество обращений населения на станцию скорой медицинской помощи.

Министр поручила вести аналитическую работу по прогнозу эпидемиологической ситуации для оперативной корректировки противоэпидемических мероприятий и действий по организации работы учреждений здравоохранения.

Глава ведомства для стабилизации ситуации рекомендовала на уровне первичной специализированной медико-санитарной помощи обеспечить работу в круглосуточном режиме; медпомощь населению наряду с мобильными бригадами обеспечить участковой сетью; открыть дополнительные фильтр-кабинеты раздельного приема взрослого населения, беременных и детей; активно использовать дистанционные услуги по оказанию медицинской помощи и услугу «стационар на дому»; усилить работу сall-центров и ситуационных центров.

Ситуационным центрам необходимо на постоянной основе осуществлять обзвон больных, получающих лечение на дому, для консультирования и мониторинга их состояния.

Ажар Гиният подчеркнула, что на стационарном уровне необходимо ежедневно обеспечить мониторинг и контроль за тяжелыми пациентами с КВИ с организацией консультативной помощи профильными специалистами.

Также на данном уровне необходимо подготовить списки и график работы резервных врачебных и сестринских кадров; принять меры по вакцинации и ревакцинации против КВИ подлежащего населения, а мониторинговым группам нужно усилить контроль за исполнением ограничительных мер.

Глава Минздрава особо подчеркнула роль вакцинации и ревакцинации населения, как единственной действенной меры противодействия росту заболеваемости КВИ.

Министр рекомендовала проведение мониторинга наличия лекарственных средств, применяемых при лечении коронавирусной инфекции COVID-19 в коммерческом сегменте (аптеки) области.

Стоит отметить, что в Карагандинской области в целях своевременного принятия профилактических и противоэпидемических мер сформирован дополнительный резерв из 782 медработников, в том числе 139 врачей, в резерве 2 666 инфекционных коек, 184 мобильных бригад ПМСП.

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