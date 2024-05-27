Гитанас Науседа переизбран президентом Литвы

Его соперница Шимоните уже признала свое поражение и поздравила Науседу

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Действующий президент Литвы Гитанас Науседа одержал победу во втором туре выборов главы государства, набрав 74,43% голосов. Об этом свидетельствуют данные главной избирательной комиссии страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

В результате подсчета голосов на всех 1 895 избирательных участках его соперница - премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните - получила 24,06% голосов. По данным портала национального литовского радио LRT, явка во втором туре составила 49,6%.

Шимоните уже признала свое поражение и поздравила Науседу со вторым сроком в должности главы государства.

"Я хотела бы поздравить избранного президента Литвы", - приводит ее слова LRT.

Шимоните добавила, что вернется к работе в качестве премьер-министра 27 мая.

12 мая в Литве прошел первый тур президентских выборов, в ходе которого Науседа набрал 44,19% голосов, а Шимоните - 19,78%. Всего на пост президента в первом туре претендовали 8 кандидатов. Поскольку никто из них не достиг 50%, на 26 мая был назначен второй тур.

На предыдущих выборах президента в 2019 году Науседа и Шимоните уже выходили во второй тур.

Глава Литвы избирается прямым тайным голосованием на 5 лет. Для кандидатов существует возрастной ценз - 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и жить в стране не менее трех последних лет.