Глава государства наградил лучших педагогов страны

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Президент Казахстана поздравил педагогов с профессиональным праздником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев вручил нагрудный знак педагогам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» за выдающиеся достижения в образовании и весомый вклад в развитие страны.

На церемонии выступили учитель специализированной школы-гимназии-интерната имени Ибрая Алтынсарина в Костанае Агыбай Нугыманов и учитель средней школы-лицея №23 имени Алимхана Ермекова в Актобе Наталья Пеннер (на фото снизу).

Сегодня в Казахстане отмечается День учителя.

Глава государства поздравил педагогов с профессиональным праздником.

#Касым-Жомарт Токаев #награждение #день учителя #Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы

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