Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они достойно выполняют очень ответственную и важную миссию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране.

«По моему поручению был принят специальный закон «О статусе педагога», направленный на защиту прав и законных интересов учителей. Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Данным Законом учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», и это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение», - сказал президент.

По всей республике это наградой уже отмечены 46 педагогов.