Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником

Касым-Жомарт Токаев поздравил учителей с профессиональным праздником и поблагодарил их за то, что они достойно выполняют очень ответственную и важную миссию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства отметил масштабную работу по развитию сферы просвещения в нашей стране.
«По моему поручению был принят специальный закон «О статусе педагога», направленный на защиту прав и законных интересов учителей. Значительно увеличилась заработная плата преподавателей и воспитателей. Они также освобождены от всей дополнительной работы, не входящей в круг их прямых обязанностей. Данным Законом учреждено звание «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», и это не просто титул, а высокая государственная награда. Обладателю звания вручается солидное денежное вознаграждение», - сказал президент.
По всей республике это наградой уже отмечены 46 педагогов.
«Учителям также выплачивается надбавка в соответствии с их академической степенью. Кроме того, педагогам, подготовившим призеров международных олимпиад, оказывается финансовая поддержка. Стипендии студентов, обучающихся по педагогическим специальностям, увеличены в 2,5 раза. В этом году на подготовку будущих учителей выделено порядка 16 тысяч грантов. Среди тех, кто их получил, – около 1 800 обладателей знака «Алтын белгі». Это весьма позитивная тенденция», – подчеркнул глава государства.