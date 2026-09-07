Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Луиса Инасиу Лулу да Силву и его соотечественников с национальным праздником – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Глава государства отметил, что Казахстан придает большое значение дальнейшему укреплению дружественных отношений с Бразилией. Он также выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям казахско-бразильское сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо народов двух стран.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Луису Инасиу Луле да Силве успехов в ответственной государственной деятельности, а бразильскому народу – благополучия и процветания.