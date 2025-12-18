Глава государства прибыл в Императорский дворец

Президент
97
Айман Аманжолова
корреспондент

Касым-Жомарта Токаева встретил Император Японии Нарухито, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Первый официальный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Японию начался со встречи с Императором Нарухито.

Глава нашего государства выразил признательность за оказанное гостеприимство.

Президент подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью. По его словам, наши страны связывают давние дружественные отношения, основанные на взаимном уважении и плодотворном сотрудничестве в различных сферах.

В свою очередь Император Нарухито выразил уверенность, что визит Президента Касым-Жомарта Токаева станет значимым событием в летописи отношений Японии и Казахстана, а также выведет их на качественно новый уровень.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Император Нарухито обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества, а также международной тематике.

