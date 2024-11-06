Глава государства прибыл во дворец «Ынтымак Ордо»

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Скоро начнется заседание саммита Организации тюркских государств (ОТГ), который посвящен теме «Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех».

В работе саммита примут участие лидеры пяти государств-членов организации - Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, а также главы стран-наблюдателей организации.