Глава государства прибыл во дворец «Ынтымак Ордо»

Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарта Токаева встретил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Скоро начнется заседание саммита Организации тюркских государств  (ОТГ), который посвящен теме «Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех».

В работе саммита примут участие лидеры пяти государств-членов организации - Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Турецкой Республики, Республики Узбекистан, а также главы стран-наблюдателей организации.

#Токаев #Бишкек #саммит ОТГ

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